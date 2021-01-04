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Abdullah Avcı geldiğinden beri Trabzonspor top rakipteyken ilk defa ön alan baskısı yaptı. Rakibini sıkıştırdığı bölümlerde aynı şekilde orta sahada da bu baskıyı doğru şekilde birbirlerine yardım ederek 1-0 öne geçince kadar çok iyi bir şekilde saha içinde uyguladılar.

Böylece de daha fazla rakibe baskı yapıp kazandığı topla da direkt rakip kaleye gitme şansları oldu.

Skoru 1-0'a getine kadar 2-3 net pozisyon kaçırdılar.

Eldeki kadronun yetersizliğinden oyun anlamında, üretkenlik anlamında sıkıntılar olabilir ama özellikle Trabzon gibi büyük camialar her zaman bu baskıyı rakibe götürüp rakibin o kırılganlığı yaşamasını sağlamak ister.

Abdullah Avcı geldiğinden beri takımına oynadığı maçlarda daha fazla ön alan baskısını planlayabilirdi.

Hem rakibine savunmadan topu oyuna sokmada izin vermediler hem de orta sahada.

Bu Trabzonspor adına olumlu gelişmeydi.

Ne zaman skora aldıktan sonra Trabzon'un yine o eski hastalığı tekrar etti; geriye yaslandı, rakibine pozisyonlar verdi ve arkasından da golü yedi.

H H H

Avcı'nın esas burdaki geriye yaslanma ve oyunu tutamama sıkıntısını çözmesi gerekecek.

Arkasından tekrar oyunu forse edip ikinci golü bulup maçı kazanmasını bildiler.

Özellikle Trabzon hücum organizasyonlarında Nwakaeme ve Ekuban 'ikili'sinin sırtına çok ciddi yükler biniyor.

Onlar içindeki duruşlarıyla, davranışlarıyla, ortaya koydukları karakterle Trabzon'un yalnız tabela yapmasını değil diğer oyuncuların da performansını üst seviyeye çıkarması açısından çok iyi rol modeller.

İlk atılan golde hücum organizasyonu mükemmeldi.

Trabzon, 2. golü de Nwakaeme'nin topu kazanması, pas vermesi Ekuban'ın da atletizmiyle buldu.

Bu 'iki' oyuncu kalite farkını ortaya koyarak takımlarının üç puanla sahadan ayrılmasını sağladılar.