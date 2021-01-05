Zorluklar en iyi öğretmendir

F.Bahçe'nin eksikleri olduğu gibi Kasımpaşa'nın da eksikleri vardı. Tabii ki Paşa'nın eksikleri, kadro derinliği fazla olmadığından saha içinde hissedildi.

Erol Bulut hem Covid olan, hem Covid'den dönen hem sakatlıktan dolayı savunma merkezinde, sol sol kenarda ve de orta sahada bu bölgenin oyuncusu olmayın isimleri tercih etti.

Bu da ister istemez oyun kalitesini etkiledi. Daha fazla bireysel oyuncularla rakip yarı alanda problemi çözme düşüncesiyle kurgulanan oyun tercihi vardı.

Özellikle de takımda belirleyici tek oyuncu olan, rakip yarı alanda orta saha-hücum bağlantısını kurabilecek Pelkas, maçın F.Bahçe'nin lehine gelmesinde baş aktördü.

Yeri geldiğinde de pas oyununa çok fazla müsait oyuncu olmadığından orta sahaya gelip yardım etti. Savunmanın önünden aldığı toplarla takımını hücuma çıkarttı.

F.Bahçe'de oyunculara bakıldığında top tekniği yüksek, oyunu kuracak oyuncu Pelkas'tı.

Daha önce sol çizgide oynaması da doğru değildi.

Oynayacağı tek yer santrfor arkasıydı. Thiam'la iyi bir ikili oyun oynadılar. F.Bahçe, oyuncu özelliklerine bakıldığında kaleye daha hızlı gidebilen oyunu tercih etti.

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Eldeki kadroya bakıldığında doğru tercihti. F.Bahçe, belki ön alan baskısı yapmadı, topa çok sapih olarak oynamadı ama nasıl skor alacağını bilerek galip gelmeyi başardı.Belki hala istenilen, sağlam, tutarlı, sürdürülebilir, her hafta gelişen bir oyun bulunamadı fakat eksikler geldikten sonra takımın son halini görmek gerekir.Bu kadar eksik kadroyla ve de kesin galip gelmesi gereken bir maçta rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermeden farklı bir skorla maçı tamamlamak önemliydi.Saha içindeki motivasyonu ve kazanma isteğini üst seviyeye çekmek, eldeki oyuncularla galip gelebilmek için oyun bulmak, belirli süre sıkıntılı gittikten sonra Başakşehir galibiyetinden sonra Kasımpaşa'da galibiyetten başka bir skor almak da kritikti.Böyle günlerde bazen teknik direktör olarak burda göstereceğiniz beceri çok önemlidir. Oyunu erteleyip skora oynarsınız. Erol hocanın da yaptığı tam olarak buydu. Çünkü 'zorluklar en iyi öğretmendir.'