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Galatasaray 7 eksik oyuncuyla Konya deplasmanına gitti. Saha içindeki oyuncuların temposuzluğu, isteksizliği ve eldeki yedek kulübesindeki oyuncu kısıtlılığıyla belki de Fatih Terim'in devre arasında 5 değişiklik yapmak isteyeceği bir durum özet gibiydi.

Saha içinde vurdumduymaz ve kafasına göre davranıp hareket eden oyucular vardı. Bunların başında Luyindama geliyordu.

Lakayit, ciddiyetsiz ve saha içinde dağınık görüntüsü vardı. Zaten sakatlıktan döndüğünden beri bu şekilde devam ediyor.

Bir oyuncu penaltı yaptırdı fakat savunmadan son adam olarak çıkarken birebir çalım atmaya çalışan ve sorumsuzca hareketleri bir oyuncu adına hiç hoş değildi.

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Konyaspor da öne geçecek golleri oyunu domine ederek değil, oyunu akışına bırakarak buldu. İşin ilginç yanı Konya'nın oyun üstünlüğü de yoktu. G.Saray 'da saha içi hücum organizasyon eksikliği dikkat çekti. En önemlisi futbolda pas yakındakine değil boştakine atılır.G.Saray'ın motivasyonu o kadar eksikti ki saha içinde sorumluluk almadıkları gibi oyunun gidişatını değiştirmek için ortak akıl bile üretemediler.

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