Genele yaymalı!

Galatasaray maça o kadar hızlı başladı ki Diagne'den sonra Belhanda da ikinci dakikada golü atsaydı maç daha orada bitebilirdi. İlk yarı G.Saray 4-0'la soyunma odasına girerken attığı kadar da kaçırdı.

Oyunu ilk yarı ön alan baskısıyla domine ederek, rakibi döndürmeden, coşkulu, hızlı, dikine oynayarak saha içinde de hücum organizasyonlarını doğru biçimde gerçekleştirdiler. Orta sahada Belhanda hücum daha fazla katkı verdi. Skoru çok rahat almasını bildiler.

Kaptan Arda'nın sahada olması G.Saray adına çok önemli. Saha içinde liderlik yapan, arkadaşlarını yönlendiren görüntüsü örnek teşkil ediyor.

G.Saray savunmanın iki kenar bekini Emre ve Şener'i tüm hücum organizasyonlarının içine sokmasını bildi. Burada özellikle Arda ve Oğulcan, half space'e (iç koridor) topsuz girerek bu alanlara iki bek oyuncusuna hücuma çıkma kanalı yarattı.

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Özellikle sol tarafta Emre Taşdemir, çok iyi bir şekilde kanadını kullanarak G.Saray hücumlarını genişlettiğinde çizgi oyunlarında çok etkili oldu.Konya deplasmanındaki mağlubiyetten daha çok saha içinde reaksiyon vermeyen görüntü, 3 gün sonra Fatih Terim'in de dönmesiyle saha içinde disiplinli görüntüye dönüşmüştü.Özellikle ilk yarıda G.Saray savunmasının arkasına ve arasına atılan toplarda G.Birliği pozisyonlar buldu. G.Saray adına çoğu şeyin olumlu geçtiği maçta rakibe verilen pozisyonlara da çare de bulmak lazım. Maçı iyi oynayarak kazanırken de eksikleri görmek gerekir.Belhanda, oynadığı oyunla maçın yıldızıydı. Belhanda'nın geldiği günden beri en büyük sıkıntısı oyunun genelini değil bir bölümünü oynaması.Belhanda'nın, sezonluk olarak da başarılı performans gösterdiği maçların sayısı az ve bu oyunu sezon geneline yüzde olarak yayamıyor. 'Belhanda gibi beklentinin yüksek olduğu bir oyuncunun performans sürekliliğinin daha yüksek seviyelerde olması yani bunu genele yayması gerekiyor.'