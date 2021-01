Denge!

Böyle tek ayaklı kupa maçlarında (fast food) günlük ve anlık performanslarda oyundan daha çok skor önemlidir. F.Bahçe de bunu alarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerin daha çok hücum oyuncularının sahada olduğu, rakibe ön alanda veya orta alanda bölgesel baskıları yapıp, kazandıkları topla direkt rakip kaleye gitme düşüncesiyle oyun planı vardı.

Burada Gustavo'nun orta sahanın merkezinde oyunu kurma adına yalnız kalması, Mert Hakan 'ın bu pozisyonun oyuncusu olmayışı, öndeki 4 oyuncunun da hücum üretkenliğini etkiledi. Bu da Fenerbahçe'nin çok pozisyonuna girmesini engelledi.

Nazım her geçen gün hem savunma hem hücumda üstüne koyarak, kendini geliştiriyor. Basit top taları yapmaması ve tekniğini geliştirmesi gerekir. Mert'in de biraz daha saha içinde yüksek enerjiyle ve akıl koyarak oynaması gerekir.

Jest ve mimikleri bırakıp sahaya odaklanmalı.

Gustavo, her zaman Fenerbahçe adına çok önemli bir oyuncu, örnek bir model. Saha içinde toplu ve topsuz her zaman oyunun bütünlüğünü oynayan ve saha içinde arkadaşlarına liderlik yapan çok önemli bir karakter.

Erol hocanın Erzurum maçında oyundan aldığı Sinan ile saha kenarında yaşadığı diyaloğun yerinin tesisler olduğunu söylemiştim.

Aynısını bu kez Ferdi ile yaşadı.

İyi niyetle bir şeyler söylese bile orası çok doğru yer değil. Kendini tartışılır hale getirmemesi gerekir.

Bu sorgulatma oyuncu, taraftar ve medya gözünde hocaya yara aldırır.

Futbolda saha içi oyuncu 'denge'leri çok önemlidir:

Oyuncuların birbirini tamamlası hangi oyuncuyla hangi oyunun oynanacağı, birbirleriyle nasıl uyumlu hareket edecekleri...

Onun için oynanacak formasyonda bu seçimin tüm sahadaki bölgelerde oyuncu özelliklerine uygun olarak seçilip, saha içinde yer alması bir takımın doğru ve güçlü oyununu ortaya çıkarmasında günümüz futbolunda en önemli unsurların başında gelir.