Kolonlar!

Beşiktaş oyuna ön alan baskısıyla başladı. İlk onbeş dakika bocalayan ve topu savunmasından çıkartamayan bir Galatasaray vardı. Sonraki bölümde Galatasaray oyunu dengeledi. Yalnız sahada Beşiktaş daha sağlam yere basan, ikili mücadelelerde Galatasaray'a göre daha ayakta kalan taraftı.

Fizik kalitesiyle tempolu oynamaya başladı. Buna rağmen ilk devre Beşiktaş rakibinin yaptığı pas hatasından bir pozisyon, Galatasaray da duran toptan bir pozisyon buldu.

İkinci devre Beşiktaş fizik kalitesiyle daha öne çıkarak baskı yapmaya başladı. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı üretkenlikte, final paslarında, pas tercihlerinde ve kenar ortalarında istenilen kaliteyi yakalayamaması. Bu olmayınca pozisyon üretmekte zorluk yaşadı.

***

Galatasaray ise topu kaptığında çok etkisiz bir görüntü verdi.Diagne atılıncaya kadar Belhanda, Arda, Oğulcan'ın hücum aksiyonlarının hiçbirinde yer almadı.Bu da Galatasaray'ın hücum organizasyonunu olumsuz etkiledi.Bir de buna oyunun başında sakatlanan Şener'in yerine giren Linnes ve Saracchi'nin de hücuma katkı sağlamaması eklenince, orta sahada defansif oyuncu tercihinden dolayı topu kaleye taşımakta sıkıntı yaşayan ve hücumda çoğalamayan, pozisyon bulmakta zorlanan bir Galatasaray izledik.Beşiktaş, Diagne atıldıktan sonra daha fazla öne gitti. Yalnız onların da en büyük sıkıntıları lig boyunca set hücumları ve bununla ilgili sağlıklı organizasyonlar yapamamasıydı.Fizik kaliteleri, pas akışındaki ritimleri, oyun hareketliliği istenen seviyede olsa bile rakip ceza sahası içinde etkili olamadılar. Yalnız maçı daha fazla isteyen, daha hazır görünen, coşkulu, tempolu ve kazanmak için oynayan bir Beşiktaş vardı.

***

Kaybetmemek için oynayan ve oyun performansı da kötü olan Galatasaray doğul olarak maçı kaybetti.

Farkı yaratan farktır. Beşiktaş üç puanı hak ettiği gibi sezon başından beri Sergen Yalçın'ın takım performansı her geçen gün üstüne koyarak gelişimini sürdürüyor. Buna takımın iki tane 'temel kolonu' olan Atiba ve Josef'i de eklemek lazım.

Her maç iyi oynayarak takımlarının performansının artmasında en temel etkenler. Dün de Josef ekstra maçın kırılma anı olan ilk golü atarak, Atiba da pas organizasyonunda çok olumlu işler yaparak Beşiktaş'ın yükselen performansı ve başarısında en temel faktör olduklarını gösterdiler.