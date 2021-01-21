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Galatasaray'ın genlerinde oyun başlangıcında rakibe ön alan baskısı yapmak, rakibi baskı altına almak ve sıkıştırmak, yarattığı zaafiyetlerle de skor üstünlüğünü ele almak var.

Sarı-kırmızılar dün Denizli karşısında maça topa ritim vererek, oyun tekniği yüksek isimlerle paslar yaparak, dikine giderek başladılar maça. Futbolcuların rakip yara sahadaki hareketliliği ve tabii ki Feghouli'nin kendi oyun kalitesini ortaya çıkarmasını da söylememiz lazım.

Feghouli, kendi performansını gösterdiği zaman takımın performansını da yukarı çekiyor.

Zaten Belhanda ile ikisi oynamaya karar verdiklerinde Galatasaray'ın daha farklı oyunu ortaya çıkıyor.

Bu iki oyjncunun performansı Galatasaray'ın lig sıralamasındaki yerini de belirleyecektir. Önemli sakatlıklar geçirmesine rağmen Emre Akbaba gibi kaliteli ismin ayak uydurması da sarı-kırmızılıların oyununu daha üst seviyelere çekecektir.

Galatasaray'ın özellikle hücüm setleri ve bu organizasyon çok etkiliydi Denizlispor karşısında. Tabii bunda Feghouli ve Belhanda'nın ikili oyunlarının da çok önemi var.

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