İkisine de!

Trabzonspor son haftalardaki başarılı oyununu G.Birliği deplasmanında da hız kesmeden gösterdi.

Berat, orta sahadaki pozisyon oyununu iyi oynadı. Defansif 6 numarada savunmadan top alan ve bu bağlantıyı hücumla kuran, yerden oyun tekniği iyi bir oyuncu. Kısa vadede bile katkısı görülüyor.

Özellikle bordo-mavililer topa sahip olduğunda, rakip ceza sahası önüne geldiğinde veya orta sahayla hücum arasındaki o bölgede daha fazla üretken olmalı.

Tabii ki bu sıkıntının en büyük nedeni o bağlantıyı kuracak kalitede oyuncu olmayışı.

Djaniny sırtı dönük pivot santrfor değil, attığı ilk gol bunun örneği.

Yüzü dönük olarak gitti golünü attı.

Bu kendi özelliğini bilerek böyle oynamalı. Bununla ilgili hocanın da taktiksel olarak dokunuşları olmuştur.

Nwakaeme gibi saha içinde büyük beklentinin olduğu bir oyuncu daha basit oynamalı. Pas opsiyonları oluştuğunda oynamasını bilmeli.

Her pozisyonda zoru denememeli.

Topu da kaybettiğinde takım halinde geriye koşan ve enerjisini savunma yönünde harcayan saha içi görüntüsü ortaya çıkıyor.

Ekuban, her zamanki gibi hücumda agresif, ısıran bir oyuncu.

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Trabzonspor'un ara transferde savunmaya iki tane kenar beki, oyunu rakip yarı alanda yönlendirecek on numara profilinde oyuncu, ve bir santrfora ihtiyacı var. Eğer bunlar alınırsa seviyesi yükselecektir.

Abdulkadir ile Serkan'ın kuvvet ve oynadıkları mevkide pozisyon bilgisi eksikliği var. Mutlaka bu eksiklerin geliştirilmesi gerekir. Trabzonspor, saha içinde eskisi gibi oyun dengesizliği yaşamıyor. Oyuncular taktik disipline bağlı oynuyorlar.

Futbol bir pozisyon oyunudur ve rakibe göre doğru pozisyon alıyorlar. Takım halinde coşkuları, mücadeleleri iyi olduğu gibi skoru aldıktan sonra tempoyu ayarlamaları da çok iyi.

Tabii ki Abdullah Avcı'nın elinin değdiği bir takım olarak hem topu hem de sahayı kontrol etmeyi başarıyorlar. Bu özelliklerin 'ikisini' de uygulayıp her maç gelişim gösteriyorlar.