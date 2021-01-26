Topa sahipsen!

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında son haftalardaki oyun felsefesini değiştirerek sahadaydı. Eski oyun ezberiyle başlangıç yaptı.

Rakibine ön alan baskısı yaptı ve topa sahip olarak başladı.

Topla yapılan yüksek tempo, oyun hareketliliği, istek ve arzu, Pelkas'ın hem anahtar oyuncu olarak hem de attığı kilit paslarla hücumda yarattığı farklılık, Thiam ile oynadığı akıllı ve ikili oyunlar, rakip yarı alanda ikinci topları kazandıktan sonra yaratılan çok fazla üretilen gol pozisyonu...

İşte tüm bunlar Fenerbahçe'nin hücum zenginliğini anlatan en temel faktörlerdi.

Özellikle orta saha ve hücum bağlantısında Pelkas topla buluştuğunda Valencia ve Samatta'nın savunma arkasına koşu denemeleri gerekir. Her topu ayaklarına değil, savunma arkalarına istemeleri gerekir.

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Caner taktik disipline bağlı kalarak oynamalı. Oyunun bazı bölümlerinde orta sahanın merkezinde hatta sağ iç pozisyonda hareketli oyunda pas istedi.Kafasına göre topa karşı pozisyonlar alıyor. Top ayağındayken yavaş oynadı, çok geri pas yaptı. Oyunun hızını kesti. Gereksiz ortalar yaptı. Bunlar düzelebilir oyun parametreleridir ama en çok dikkat etmesi gereken şey arkadaşlarına karşı tavrı. Onlara saygılı olup, elkol hareketi yapmamalı. Aksine tecrübesiyle onları motive etmeli.Sol ayaklı stoper Szalai'nin gelişi yaramış. Kısa, orta mesafeli ve uzun pasları iyi kullanan bir oyuncu.Fenerbahçe'nin atağa çıkışları daha sağlıklı olmaya başladı.Denge stoperi olarak çok yerleşim hatası yapmadı. Pozisyon bilgisi iyi. Caner'in kademelerine doğru bir şekilde girdi. Hava hakimiyeti iyi. Özellikle atılan 2. golde Pelkas'a dikine oynadığı pas çok önemli.Bunun yanında konuşan, vücut diliyle arkadaşlarını yönlendiren, top takım arkadaşındayken genişlik ve derinlik vermesini iyi bilen akıllı bir stoper.

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Tabii Kayserispor maçı Szalai için test maçı değil. İleriki haftalarda daha sert rakiplere karşı da seyredip ona göre daha fazla fikir sahibi olabiliriz.Sarı-lacivertliler topa sahip olarak oynadığı bir 90 dakikada rakibine pozisyon vermedi. Şiddetli koşuları geriye değil hep öne doğru yaptı.Topun peşinden koşan değil, rakibini koşturdu. Kayserispor'u fiziksel olarak da oyundan düşürdü.Bu da takımın enerjisini yükseltti.Bunun için 'topa sahipsen' yalnız hücumdan bahsetmezsin, savunmadan da bahsedersin.Saha içinde yeri geldiğinde yüksek tempoyla oynarsın Kayserispor maçındaki gibi, yeri geldiğinde ise pas yaparak saha içindeki aktif dinlenmeyi doğru şekilde gerçekleştirirsin. Bu tercihle de oyunun temposunun yükselmesini ve düşmesini sağladılar. Hak ettikleri ve belki de sezon başından beri en iyi 90 dakikayı oynadılar.