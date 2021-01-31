Gözlemci!
Fenerbahçe. Kayserispor karşısında iyi oynayıp farklı kazandıktan sonra "Rizespor maçında da bu performansı devam ettirecek mi?" diye soru işaretleri vardı. Zeminler aynı değildi. Rizespor maçında zeminin kötü ve ağır oluşu, ister istemez sarılacivertlilerinin oyununu etkiledi. Ama yalnız zeminin kötülüğünden bahsedip, Fenerbahçe'nin diğer eksikliklerini göz ardı etmemek lazım.
Oyunun ilk devresinde Fenerbahçe hemen hemen hiç pozisyon vermezken bir gol bulup, iki tane de gol kaçırdı.
Buradaki temel oyun eksikliği, savunmada Caner'in, Szalai gibi sol ayağı kuvvetli, top tekniği iyi bir oyuncunun yanına gelip oyunu kurmaya çalışmaması gerekirdi. Daha fazla önde, derinlikte ve genişlikte top istemesi lazımdı.
Burada da ikili oyunları deneyip, daha birebir topla driplingle adam eksiltip hareketli ortalar deneyebilirdi.
Çünkü rakip Rizespor topu Fenerbahçe'ye bırakıp, kendi yarı alanında sarılacivertlileri set hücumuna iten bir oyun anlayışıyla oynadı. Burada tabi ki yeri geldiğinde sol çizgide Samatta ve Thiam'la ikili oyunları tamamlayamayan iki oyuncu olduğundan gerekli hücum katkısını da sağlayamadılar. Aynı şekilde Nazım ve Valencia ikilisi de hem teknik becerileri, hem de orta kaliteleri yüksek olmadığından ikili oyunlarda birbirlerine alan da açamadılar.
***Valencia güzel bir gol attı. Buna rağmen çizgi oyuncusu olarak yeterliliği tartışılır. Dar alan becerisi ve tekniği yok. Oyun bilgisi de zayıf. Samatta da aynı şekilde. Bir tek zaman zaman performans veren Thiam, hücumda etkisini hissettiriyor.
Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları topu tutup takımını yerleştiremiyorlar.
Çok çabuk top kayıplarıyla kontratak ve hızlı hücum geçişleriyle takımlarının geniş alanda yakalanmasına neden oluyorlar. Bu da bir takım için büyük bir zafiyet.
Tabi ki özellikle orta sahada Gustavo tek ayakta kalan oyuncuydu. Ozan gerekli desteği yapamayıp, Pelkas da desteği veremeyince orta sahada kilitlenen oyunu açmakta zorlanan Fenerbahçe, ayın zamanda çok çabuk top kaybettiğinde oynanan ağır zeminde çok fazla geriye koşup pozisyon almak ve daha fazla öne koşuları istenilen seviyede yapamamasına neden oldu.
Burada ikinci topları alamadılar. Hatta Sosa girdikten sonra bile yedikleri baskıda aktif dinlenmeyi yapıp oyunun temposunu zaman zaman yükseltip, zaman zaman düşüremediler.
***Osayi hücumda mutlaka yer alacaktır.
QPR'den de tanıdığımız atletik, hızlı bir oyuncu. Eldeki hücumculardan daha farklı özellikleri olan bir oyuncu.
Bununla birlikte Fenerbahçe'nin transfer bitmeden mutlaka çok kaliteli bir santrfora ihtiyacı var. Bu Rizespor maçında da çok net görüldü. Mesut Özil'den performans almak istiyorlarsa kaliteli bir santrfor şart. Yoksa bu forvet oyuncularından Mesut'un oynayacağı ve katkı vereceği bir oyun da çıkmayabilir.
Fenerbahçe'nin kanat oyunları istenilen seviyede olmuyorsa artık Erol hocanın bunda fazla ısrar etmeden, oyunu daha merkezden, iki santrforla daha değişik formasyonla takımın kurgulaması ve planlaması gerekir. Teknik adamlar aynı zamanda çok iyi birer 'gözlemcidir'. Erol hocanın, bu kadar maç trafiğinden sonra, oyunu çok iyi analiz edip, bu gözleminde sonra da saha içi dizilişinin ve oyun gücünü çizgilerden değil oyunun merkezinden yönlendirmesi gerekir bundan sonraki süreçte.
Bu, Fenerbahçe'nin hücum efektifliğine, organizasyonuna, oyun çeşitliliğine ve pozisyonlar bulmasına da katkı sağlayacaktır.
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