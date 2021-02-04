Akıllar ve bedenler!

Beşiktaş'ın Antalyaspor deplasmanında neyle karşılaşacağını daha iyi bilmesi gerekirdi.

Antalyaspor evindeki farklı Hatay mağlubiyetinden sonra Ersun Yanal tarafından daha savunma ağırlıklı, kalesine yakın derinlemesine bir defans anlayışı ile oynayıp topu da rakibe bırakarak hızlı hücumlarla gol bulma düşüncesiyle farklı bir oyuna evrildi. Top Antalyaspor'un ayağında iken 4-3-3, top rakipte iken de 6-3-1 gibi dizilişle oynamaya başladılar.

Beşiktaş takımının buna karşı daha farklı formüller üretmesi gerekirdi.

Hem top Antalyaspor'da iken ön alan baskısı hem de orta sahada bölgesel baskıları doğru yapıp rakip eksik oyuncu ile kaldığında direk kaleye hızlı gidip burada problemi çözebilirdi.

Nitekim böyle bir atakta Rosier'in getirdiği topta Adem Ljajic golü kaçırdı.

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Bir de bu set hücumunda topa ritim vererek daha yüksek tempo ile pas yaparak aynı zamanda topun yönünü çok çabuk değiştirerek savunmada oynayan kenar bekler Rosier ve N'Sakala'yı daha fazla oyuna dahil edip oyun çeşitliliği yapabilirlerdi. Bununla beraber daha fazla çizilmiş set oyunları oynamaları, gol bulmalarına rağmen duran topları daha etkili kullanmaları hücum organizasyonlarında daha etkili daha rakibin o sıkı savunma anlayışını açabilecek anahtar oyunu oynaması gerekiyordu.Bir de ilk yarı dizilişte Larin 'in hücumda sağ çizgide oyuna başlaması çok doğru değildi. Böyle set hücumu yapacağınız maçlarda Larin, Aboubakar ile çift santrfor başlar, orta sahadan bir oyuncu eksiltip oynatmayıp daha hücumcu bir kadro ile 4-4-2 Beşiktaş'ın sahada oynaması gerekir. Ghezzal sağ çizgide, Aboubakar ile Larin çift santrfor, sol çizgide de N'Koudou.

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