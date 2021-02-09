Koçbaşı!

Son haftaların formda takımı Trabzonspor, Y.Malatyaspor deplasmanında yalnız rakibi de değil tarlayı andıran kötü zeminle de mücadele etti. Zirvede hedef belirlemek adına önemli bir maça çıkan bordo-mavililer'de, ayağında top yapmak böyle zeminlerde kolay değildir. Oyun oynamak isteyen takım bir de iki şeyle uğraşmak zorunda kalır; hem zemin hem re rakip.

Y.Malatyaspor özellikle yediği gole kadar genelde tek şeyle uğraştı.

O da rakibini bozmaya. Bu tabii ki böyle bir zeminde oynamakta, hücum yapmakta olan bir takım için dezavantaj. Daha Y.Malatyaspor için de avantajlı bir durum saha içinde oluşur.

Bordo-mavililer'in bir de buna Djaniny ve Ekuban'ın hem dağınık ve bireysel şahsi görüntüsü, orta sahanın da özellikle maçın 0-0'lık bölümünde Baker ve Berat'ın yeri geldiğinde bir tanesinin hücuma daha fazla destek vermesi gerekir.

Tabii ki böyle maçları özellikle bir haftada üç tane maç oynandığında sonuncu oynadığınız o haftanın maçı; fiziksel olarak yorgunluk da yaratabilir. Buna rağmen saha içinde hem rakibiyle, hem zeminiyle iyi mücadele etti.

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Saha içinde maçın uzatma anlarında Marlon'un rakibiyle girdiği ikili mücadelelerden sonra orta sahada basit gibi görünen bir taç atışını bile kazanması ve rakibine çarptırıp çıkmasından sonraki vücut dili, takımı oyuncuların ne kadar benimsediği; saha içindeki yüksek odaklanmalarının ve maçı kazanmak istemelerinin çok güzel bir örneğiydi.

Marlon bir de bu sene daha yeni sezon başı takıma katılan bir oyuncuydu. Demek ki takım halinde, o hedef birlikteliğini benimsediklerinin göstergesiydi.

Uğurcan'ın son haftalardaki başarılı performansı Trabzonspor'un zirve yarışında en büyük kozu.

Maçı Bakasetas ve Nwakaeme'nin attığı gollerle kazanmasını bilen bordo-mavililer, böylesine kötü zemin ve maçın berabere gittiği anlarda, topu rakibe bırakıp, takım savunması yapan Y.Malatyaspor'u açmak, skoru yakalayıp öne geçtikten sonra da maçı kazanmak için anahtar, çilingir bunlar yetmezdi.

Bir "Koçbaşı" lazımdı. Bunu da devre arası doğru bir şekilde transfer edilen Bakasetas, yerine getirdi.