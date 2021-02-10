Derin çatlaklar

F.Bahçe maça en temel sorunu olan temposuzlukla başladı. Uzun toplar tercih edildi atılan toplardan sonra hücumda ikinci top alınamadı. Bu zaten bu seneki ana problemlerden biri.

Bununla beraber de topa sahip olan oyuncuya daha fazla destek verilmesi gerekirdi. Bunun için hareketlilik ve alan açmaları lazımdı.

Özellikle bu pas ritmini oluşturmak için daha fazla pasın yoluna çıkıp koridor oluşturmaları gerekir.

Bunun için de ortak taktiksel bir akıl lazım. Tabii ki bir de ön alan baskısıyla başlandığı zaman baskı yönlendirmesini 4-4-2 ile başlanan oyunda, çizgi oyuncuları baskıyı iki stopere götürüp kenar savunma beklerine Başakşehir'in oynamasını yönlendirip kazanılan topla da direkt kaleye gidilebilir.

Bu baskıyı birlikte yapamadılar sezon başından beri. Burada oyuncular top rakipteyken agresif bir şekilde alanları kapatarak birbirlerini kontrol edip herkes bölgesinde ve mesafesinde doğru pozisyon almalı.

Harun, 2-3 top kurtarsa da uzun süredir maç trafiğinde olmadığı için kaleci olarak saha içinde pozisyon almalarda, yan toplarda, oyunu kurma tercihlerinde ciddi hatalar yaptı. Geçen turu atladığı Kasımpaşa maçında da aynı şekilde iyi görüntü vermemişti.

H H H

Bu maçtan sonra iki tane maç kalıyor kupayı almak için F.Bahçe adına. Oynamayan değil devamlı oynayan Altay tercih edilmeliydi.

Eksik kadroya rotasyonla çıkılıyor fakat kalede doğru değildi.

Caner'in yanlış pasıyla Lemos'un oyundan atılması F.Bahçe'yi 10 kişi bıraktı. Yoğun maç trafiğindeki oyuncuların sakatlık risklerini de arttırabilir. Bu kadar sorumsuzca ve disiplinsizce hareket etmemeli.

Ama önceden de bu hareketleri göstermişti.

Esas burda Erol hocanın takımında insan yönetimini daha doğru yapması gerekir. Oyuncuların saha içi odaklanmasını sağlayacak birinci merci kendisidir. Mesut Özil'i geçen maçlarda 20 dakika oyuna atıp burada hem 10 kişiyken oynatmak bir de uzatmaları oynatmak da doğru değildi.

Samatta, Valencia ve Samuel topu ayağına değil savunma arkasına koşu yaparak istemeli Mesut'la oynarken. Kiminle oynadığını bilmeleri gerekir.

F.Bahçe, kupadan elenebilir; ligde Beşiktaş ve G.Saray'la aynı puanda zirvede. Burada problemlerin ve çözümlerinin ne olması gerektiğini iyi tahlil etmeliler. 'Derin çatlaklar' var yüzeyde. Bunları doğru tespitler ve analizlerle tamir etmek gerekir.

Ben değil biz diye düşünüp bir odaya girip Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve tüm futbolcular performans düşüklüğünü, yüksek enerjiyle oynamamayı, teknik, taktik ve motivasyon sıkıntılarını çözmeleri gerek. Zemindeki çatlaklık ben değil biz diye takım bütünlüğüyle hareket edilirse giderilebilir.