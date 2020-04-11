CAMBAZ
Futbolu özleyenlerden biri de benim. Henüz rüyalarımda görmüyorum ama kağıt üzerinde oynuyorum. Bu konuya ben de şöyle bir yorum katmak istiyorum. Herkes kalan sekiz haftayı merak ediyor. Mesela tüm takımlar Antalya'da toplansa; iki hafta antreman yapıp hazır olsa... Ardından üç gün dinlen maç yap modeli uygulunsa sonuca 25-30 günde ulaşırız diye düşünüyorum. Hem haftanın yedi günü futbola doyarız hem de bu işi kafamızdan atarız. Zaten gerçekleşirse tüm maçlar seyircisiz oynanır.Git gel deplasman, yolculuk ve zaman kaybı, yorgunluk derdi de olmaz. Mesela yani... Mayıs sonu bitecek olan oyuncu sözleşmelerini hiç hesaba katmıyorum. FIFA'nın liglerin tesciline kadar sözleşmeleri mevcutta tutacağını düşünüyorum. Kimsenin canının yanacağını sanmıyorum. Hele hele karnı tok olan değil,gözü tok olanların her türlü kazanacağından eminim. Her gün yeni senaryolar duysakta; ben futbol için karamsar değilim.
***Bu sezon zorlu geçecek derken harbiden durumun bu hale uyarlanacağını kimse tahmin bile edemezdi. Bırak sezonu, bırak zoru, zaman bile geçmiyor. Ortada üç maymunu oynayacak konuya hâkim kişiler de görünmüyor bu kez. Kiminle ne uğruna savaşılıyor,onu dahi bilmiyoruz. Normal bir vatandaş olarak sabırla beklemekten başka pek seçeneğimiz de yok gibi. Zaten en acısı da; "sabrın yoksa daha olmamışsın"ın anlamını bilmek var ya... Ben yolu yarıladığımızı düşünüyorum. Bir bu kadar daha dayanırsak yırtacağımızdan eminim. Ağlayan,sızlayan ve kafaya çok takanlar var. Unutma ki; aklındaki acıları yenemezsen,gün gelir bunu vücudunla çekersin. Cambaza bak oyununu bilir misin? Eskiden yükseğe bir ip gererlermiş. Cambaz ipin üstünde yürürmüş. Yan kesiciler de insanların yukarıya bakması için "cambaza bak, cambaza bak" diye elleriyle yukarıyı gösterip milletin cebinde ne varsa alırmış. Bu sefer oyun büyüdü. Birisi cambazın ipini kesti. Cambaz düştü, öldü. Bütün ahaliyi "cambaz öldü, cambaz öldü" diye cesedin başına topladılar. Bu kurnazların bu seferki niyeti; milletin sadece cebini değil, evini de soymak... Ortada o kadar çok komplo teorisi var ki; daha bu konunun rahmani mi yoksa şeytani mi olduğunu dahi bilemiyoruz. Evinde kal da; cambazgillere ne evini ne de beynini soydurma...