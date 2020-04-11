CAMBAZ

Futbolu özleyenlerden biri de benim. Henüz rüyalarımda görmüyorum ama kağıt üzerinde oynuyorum. Bu konuya ben de şöyle bir yorum katmak istiyorum. Herkes kalan sekiz haftayı merak ediyor. Mesela tüm takımlar Antalya'da toplansa; iki hafta antreman yapıp hazır olsa... Ardından üç gün dinlen maç yap modeli uygulunsa sonuca 25-30 günde ulaşırız diye düşünüyorum. Hem haftanın yedi günü futbola doyarız hem de bu işi kafamızdan atarız. Zaten gerçekleşirse tüm maçlar seyircisiz oynanır.Git gel deplasman, yolculuk ve zaman kaybı, yorgunluk derdi de olmaz. Mesela yani... Mayıs sonu bitecek olan oyuncu sözleşmelerini hiç hesaba katmıyorum. FIFA'nın liglerin tesciline kadar sözleşmeleri mevcutta tutacağını düşünüyorum. Kimsenin canının yanacağını sanmıyorum. Hele hele karnı tok olan değil,gözü tok olanların her türlü kazanacağından eminim. Her gün yeni senaryolar duysakta; ben futbol için karamsar değilim.

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