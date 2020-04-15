Biraz daha sabır

Koronanın namı ne kadar büyümüşte olsa merak etmeyin ömrü kısa olacak. Umarım bu süreçte fikir ayrılıklarından doğan yol ayrılıkları olmaz. Bunları futbol adına konuşuyorum.

Tarihler henüz netleşmediğinden karar verebilmek çok güç.

Önümüzdeki on gün içinde rotamızın ortaya çıkacağından eminim. Henüz işin başında mıyız, ortasında mı yoksa finale mi yaklaşıyoruz bilen yok.

Federasyon ve Kulüpler Birliği hemen hemen her gün yeni varyasyon arayışındalar.

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Gelenekçi mi yoksa yenilikçi mi olmalılar; bunun için ortak akıl peşindeler. Sonuçta yapılacak doğrunun da, yanlışın da muhatabı bir adım önde durmalı.Herkesi mutlu edebilmek mümkün olmadığına göre; duyguya değil akla dayanan bir karar ortaya çıkacaktır.Futbolun töresine, örfüne, adetine bağlı kalalım da; gerisi hikâye...Avrupa'da antremanlara başlayan kulüpler var. Bunun erken alınan amigo ruhlu bir karar olduğunu savunuyorum.Doğabilecek sıkıntıların sansasyonu büyük olur. Kendi adıma söyleyeyim; böyle bir riske asla bulaşmazdım. 'Vuhan'da doğdu, dünyalı oldu' derken sahibinin kim olduğunu dahi bilmiyoruz.Elle tutulan, gözle görülen bir şey olsa; açılan bu devri de kapatabiliriz.Fakat azdan az çoktan çok gider mantığında asla olamayız.

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Futbol olmayınca hayatımızda bir şeyin eksik olduğu apaçık ortada.Biz özleyen taraftayız. Bir de özleten taraf var.Tüm gün evde oturmaya alışık olmayan, hayatları sahada ve kampta geçmiş oyunculardan bahsediyorum.Kondisyon kaybı olduğu zaten bilimsel. Yanına bir de moral eksikliği ve kilo artışı eklenince; şafak sayan askere döndüler. Emin olun,topu bizden daha çok onlar özlediler.Merak edenler vardır diye;Fener yurtdışından bir hoca ile her an anlaşmak üzere. Göztepe dünya çapında bir oyuncu alıyor. Diğerlerinden şimdilik bir haberim yok.Bugüne kadar oynanan binlerce ' Ali Cengiz Oyunu'na şahit olduk Hepsini de tarihe gömdük.Şimdi savaştığımız şeye, kalleş mi desem sinsi mi...

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Uygun bir sıfat bile bulamıyorum.Bu pek 'tavşana kaç, tazıya tut' tezgahına da benzemiyor. Uzun vade önce tasarlanmış gibi.Hani tilki kuzuyu yemeyi kafaya koyduğunda 40 gün ortalıkta görünmezmiş ya; karnının gurultusı duyulmasın diye.İşte film buna çıkıyor gibi.Ama biz bu saatten sonra ne tilkinin cilvesine ne de ayının pençesine kanacak gibi değiliz...