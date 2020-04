Çin Sirki

Bir an önce bitsin de; sabah erken kalkmaya, metro kuyruğunda beklemeye, İstanbul trafiğinde saatler kaybetmeye hatta kasiyerin kredi kartından parayı alırken: "Benzini ayrı, diğerlerini ayrı çekeceğim" demesine çoktan razı olanlar var. Önceden nefret ettiklerini şu an özleyenler yani... Henüz bir kaç hafta geride kaldığı halde şimdiden isyan edenlerden bahsediyorum.

Bazıları da yaşadığı veya bu bela bittikten sonra yaşayacağı güzel şeylerin hayalini kuruyor. Kim ne ruh halinde olursa olsun kapı özgürlüğe çıkıyor. İşte en önemli nokta...Tekrar o günlere kavuşabilmemiz için kurallara uymaktan başka çaremiz yok şu an.

Kendini korona mühendisi sananları, ekonomi veya tıp profesörü gibi anlatanları, bu da yetmezmiş gibi bilir bilmez ahkâm kesenleri rafa kaldıralım. Şahsen yapabileceğimiz tek şey kendimizi korumakla başlıyor.

İdeolojik savaşlara, bilgi kirliliğine ve psikolojimizi bozacak saçma teorilere yer yok şu an hayatımızda.

***

Liglerin ne zaman başlayacağını, Fener'in hangi hocayı alacağını, şampiyonun Trabzon mu olacağını ben de merak ediyorum. Bu süreci atlattıktan sonra yeni bir yaşam tarzımız mı olacak, futbolda neler değişecek? Bu soruların cevabı bizim elimizde aslında. Ne kadar kendimizi saklar, dağılımı engellersek o kadar çabuk bitecek bu illet.

***

Yarasası, yılanı gündemdeyken koyunu da meşhur değil ki; " Çin 'in koyunu sonra çıkar oyunu" diyebileyim...Elimizdeki telefondan, evimizdeki televizyona kadar zaten her şey Çin malı. Hayatımızın her noktasına girmişler. Parmak izimiz yetmemiş, yüz şifremizi bile ele geçirmişlerken, şimdi genlerimize saldırıyorlar sanki.İçinde çarkta dönen bir sincabın olduğu gezgin bir Çin sirki var. Sincap çarkı döndürdüğünü sanıyor. Ama koşmayı bırakırsa ayakları tellere takılır ve patisi kırılır... Velhasıl evde kal...Ne sirke git, ne çarka gir, ne sincap ol ne de patin kırılsın. Daha açıkçası; bu işin ne kobayı ol ne de kuklası...