Necmi Perekli
Necmi Perekli

Necmi Perekli

14 Eylül 2025 | Pazar

Kilit orta saha

Ülke futbolumuzun iki devi, şampiyonluğun zevkini almış iki büyük takım Fenerbahçe ile Trabzonspor. İki takım da zorlu geçmeye nabzet bu maçı kaldırabilecek kalibrede değil. Ama yine de kendi taraftarı önünde oynayacak Fenerbahçe'nin galibiyete bir tık daha yakın olduğu gözüküyor. Ha bu arada Trabzonspor'un büyük maçlar karşısındaki kazanma hırsını, kaybetmeme inadını da ıskalamamak gerekir. Fenerbahçelilerin kendilerini peşin galip ettiklerini bu maçta tersine bir sonuç çıkması sürpriz olmaz. Trabzonspor'u hafife almak bizce son derece yanlış. Bilinmeli ki Trabzonspor kendilerini büyük ilan edenlerden hiç de aşağıya değildir. Yapı olarak, karakter ve anlayış olarak birbirlerinden tamamen farklı iki takım. Trabzonspor'da yetersiz olan; sonuca giden hareketlerin desteksiz kalma şekli. Bu nokta çok önemli. Bilindiği gibi Trabzonspor bir sistem ve buna uygun oyunculardan kurulmuş değil
Daha çok ferdi yetenekleri çok iyi olan futbolcuların takımıdır Trabzonspor. Bordo mavililerin tek stratejisi galibiyet üzerine olmalı. Özellikle de orta alandaki futbolcular fazla mesai yapmalıdır. En iyi savunmanın hücum etmek olduğu prensibi ile mücadele etmelidir. Orta sahada fazla top tutmadan, gereksiz fantezilere kaçmadan bu maçı bitirmelidir. Bu arada Trabzon'un koyu bordo, açık mavi forma fobisini de unutmamak gerekir. Neticede iki büyük takımın isimlerine yakışır bir futbol sergilemesi ve iyi oynayanın kazanması temennimizdir. Hüda maçı yönetecek hakeme de sabır versin.

