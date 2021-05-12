Gençler nerede?

Konyaspor oyunun büyük bir kısmında üstün oynamasına rağmen bir türlü beklediği galibiyet golüne ulaşamadı.

Tabii ki Trabzonspor'un 75 dakika 10 kişi oynadığını da bir kenara yazmak gerekir. Bunu unutmadan yorum yapalım.

Bence Serkan'ın bu müdahalesi bir savunma oyuncusunun bu pozisyonda yapacağı en son ve doğru harekettir.

Bu pozisyonda gördüğü kırmızı kart konusunda Serkan'ı asla eleştirmemek gerekir.

Konyaspor yukarıda belirttiğimiz gibi maçın genelinde üstün oynadı ama gol yollarındaki beceriksiz ve acemi tavırları ile Trabzonspor'a gol davetiyesi çıkarıp durdu.

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Nitekim rakibinin bu zaaflarını affetmeyen Trabzonspor serbest vuruştan Baker'in usta vuruşu ile öne geçti.

Her iki takımın da yerlerinin garanti olması maçın uzun müddet rölantide gitmesine sebep oldu.

Ancak oyun tarzının hareketli ve temaşa zevkinin olması için mutlaka bir endişe taşınması gerekir.

Bu maçta da böyle bir durum olmadığından sahadaki futbolcular ancak zaman zaman şahsi gayret ve turları ile oyuna bir gösteri katmaya çalıştılar.

Sonuç itibarı ile de her iki takım hak ettikleri birer puanı paylaşarak doksan dakikayı tamamladılar.

Benim burada takıldığım bir nokta var.

Trabzonspor'un bu tabloda yerinin değişmesi mümkün olmayacağına göre teknik direktör Abdullah Avcı, saha kenarında ısıttığı gençlere neden şans vermedi?

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Yazık değil mi çocuklara.

Bu maçı versen bile gençleri oynattığın için sana kim ne der?

Bunlar bu pozisyonlarda şans bulmayacaklar da ne zaman oynayacaklar.

Bence Abdullah Avcı fevkalade bencil davranmıştır.

Gençlerin kazanılma laflarının rafta kaldığını görüyoruz.