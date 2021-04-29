Bahar gelmiyor

Süper Lig'de sona doğru yaklaştıkça şampiyonluk adayları ile düşecek takımların durumları fokur fokur kaynayan bir kazanı andırıyor.

Son haftaların belki de en kaliteli, en heyecanlı ve çekişmeli maçını izledik İzmir'de...

Her iki takım da galibiyete uzanmak için var güçlerini ortaya koydular. İkisinin de üç puana şiddetle ihtiyacı vardı.

Üç puanı uzun süre cebinde taşıyan Göztepe maç sonunda düştü. Bu anlarda daha diri olan Trabzonspor, Yusuf'un asisti ve Ekuban'ın golüyle bir puan kazandı.

Burada düşünülmesi gereken, demek ki bir ekip galibiyeti gerçekten istiyor ve inanıyorsa ortaya koydukları oyunla taraftarlarını memnun edebiliyor.

Geçen hafta bir galibiyet yakalayan Trabzonspor'un bu performansı ne yazık ki sadece bir hafta devam etti.

Dünkü maçtan ise neredeyse puansız ayrılacaktı. Anlaşıldı ki bordo-mavililerin içinde bulunduğu sorun yumağını aşması mümkün değildi.

H H H

Pozisyonlara bakınca galibiyeti kaçıran tereddütsüz Göztepe takımıydı.

Ben Berat ve Bakasetas'ın halen ne yapmak istediklerini anlamadım. Doğaçlama top oynamaktan bir katkıları olmuyor.

Oysa günümüz futbolunda mutlaka oyuncuların beraber gözükmesi ve sistem üzerinde ısrarla 90 dakika boyunca rakip üzerinde kurgularını uygulamaları gerekir.

Gelin görün ki ortada böyle bir format yok.

Futbol her ne kadar kolektif ve sistemlere dayalı bir oyun olsa da sonucu mutlaka futbolcuların bireysel yetenekleri belirler.

Diğer taraftan Trabzonspor'un beğenmediği Diabate'nin Göztepe forması altında adeta altın olduğunu gördük. Acaba Trabzonspor'da oyuncu seçimi konusunda bir taraf tutma hastalığı mı var.

Gelecekte lazım olur mu umuduyla bir kenara yazılsın isterim. Demek ki bugünün tablosu bize Trabzonspor'da "Geleceğe yatırım yapıldığı" beyanını destekleyen hiçbir emarenin olmadığını göstermektedir.