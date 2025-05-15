Ancak bu kadar

Galatasaray, Trabzonspor'u yenerek kupayı aldı. İki takımın yıl boyunda aldığı sonuçlara baktığımızda bu durum şaşırtıcı değil. Öncelikle Trabzonspor'dan biraz bahsetmek gerekir. Son iki yılda Trabzonspor'un başında değişen teknik adamlarla bir türlü istikrarlı bir kadro kuramamış olması elbette beklenen başarıya ulaşamamada önemli faktördür. Fakat her şeye rağmen bu takımın bu kadar önemli bir finali yakalamış olması da gözardı edilemeyecek bir başarıdır. Bunu unutmamak gerekir. Dün Galatasaray'ın oyunun hemen başında golü bulması elbette maçın sonunun nerelere geleceğinin sinyali idi. Karşılaşmanın teferruatı ve gidişatı ile vakit geçirmenin bir anlamı yok. Fakat Trabzonspor'un yediği ilk golün kendi oyuncusunun yaptığı pas hatasının ardından geldiğini belirtmemiz gerekir. Karşılaşmanın genel perspektifine gelince... Anlaşılan şu ki Trabzonspor'da futbol adına çizilen grafik pek de hoş değil.

Trabzonspor'da oyun genelde futbolcuların bireysel yetenekleri üzerine imar edildiği görüntüsü var. Kolektif futbolu daha başarılı olarak sahaya yansıtan sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor'a göre daha etkin ve etkili gözüktü. Trabzonsporlu futbolcular, rakiplerini gereği gibi kontrol edip oyunlarını bozamadı. Yani oyun içi inisiyatifi ister istemez rakibe kaptırmış oldu. Bordo mavili takım üzerinde şu an beklenen gerekli transformasyon istenildiği gibi gerçekleşemedi. Belki de bunda Fatih Tekke'nin eline yeterli futbolcu verilemeyişi de olabilir. Sonuç olarak Trabzonspor finali, Türkiye liglerinin şampiyonu olan bir ekibe karşı kaybetmiştir. Bu da fazla tasalanmamayı gerektiren en iyi sebeptir. Fakat bana göre gittikçe toparlanan bir Trabzonspor gördük. Geleceğin daha da iyi olacağını umuyorum.