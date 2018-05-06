Dökülenler ve döktürenler – Necmi Perekli – Fotomaç ;
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HEPSİ
    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Dökülenler ve döktürenler

    Naçın teknik analizine girmeden öhce 'un son zamanlarda üzerinde oynanılan oyunlar bana göre gelecek için baska planların kurgusunu hatırlatıyor. Öyle ya Trabzonspor'u küme düşme çizgisinden alarak tüm maddi ve kadro sıkıntılarına rağmen ilk 4'ü baştan beri belli olan puan tablosunun en muhtemel sırası olan beşincilik sırasına takımı yerleştirdi.
    Peki siz hangi plan ve proje anlayışıyla Rıza hocayı bu takımdan uzaklaştırmak için haksız planlar yapmaktasınız.
    Bana göre bu işte bir keyfilik olsa gerek. Bu takıma verilmesi gereken her şey teknik olarak verilmesi yanında, bir sürü maddi fedakarlıklarda da bulundu. Şimdi bu maçın ilk devresine bir göz atalim...
    Atılan ve yenilenleri bir kenara bırakırsak kaçın pozisyonların bir amatör küma futbolcusunun dahi harcamasının mümkün olmayacağını düşündüğümüzde, Rıza hoca bunlara ne yapacak? O halde sizlerin maçlar bitmeden önce bazı görsel medyadan ve yazılı basından çıkardığınız dedikoduların hocanın ve takımın moralini ve konsantrasyonunu bozacağını düşünmez misiniz?

    Uğurcan başarılıydı
    Biraz da maçın içini doldurmaya çalışalım...
    Trabzonspor oyuna iyi başladı ama sonunu getiremedi. Zaten bu savunma ile de fazla ileri gidilemezdi.
    Savunmanın nerede, nasil ve ne zaman yapılacağı konusunda bilgi ve beceri yoksunu bu defans oyunculari ile ancak bu kadar olur.
    Ayrıca bu kadar açık veren bu defans oyuncularının arkasında kalecilik yapmak da fazlası ile beceri isterdi. Yenilen gollere rağmen Uğurcan'ın kalesinde başarılı olduğu bir yerde kabul edilebilir.
    'yı kutluyoruz... Oynayanı oynatanı ve özellikle de su Trezeguet'yi...
    Bileğinin hakkı ve alın teriyle 3 puanı 5 golle aldılar ve Trabzon seyircisine de keyifli bir maç izlettirdiler...

    • Necmi Perekli Necmi Perekli
      1. 06 Mayıs 2018, Pazar
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