Bir maç oynuyorsunuz, ilk yarı bariz üç pozisyon yakalıyor fakat bu pozisyonları şu veya bu su sebeple kullanamıyorsunuz.

Sonuç ne olur? Şu olur. Saha içerisinde rakibiniz olan oyuncuları galeyana ve gayrete getirirsiniz. Öyle de oldu.

Rakip oyuncu Hakan aradan çok seri ve kimseye çaktırmadan kaydı ve ilk yarının uzatma dakikalarında temiz bir kafa vuruşu ile golü buluyor bulmasına da acaba ''Trabzonspor ikinci yarı Sivasspor'a bu sahayı dar etmez mi?'' dedik. Olmadı.

Dedik ya "Olmayınca olmuyor.'' Fakat Trabzonspor'un da ikinci yarıda oynadığı oyun ilk yarıya fatiha okutur nitelikte idi. Pozisyon bulmakta rakip kalaye gol dedirtecek vuruşlar yok. Atılan kafalar, kaleye uzatılan toplar, adeta kaleci çalıştırma vuruşları niteliğinde olunca, bordo mavililerin gol bulma şansı gittikçe suya düşüyordu.

Esasen Rıza hoca bu maçın alınması için gerekli tüm hamleleri yapıyor fakat, yapılan her hamleden sonra değişen bir şeyin olmadığını görüyoruz.



5'İNCİLİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Kötü giden bir şeylerin varlığı mutlaka var ama acaba ne? İşte bu sorunun cevabı bir türlü verilemiyordu.

Bana göre orta sahada oyun kuruculuk, çabukluk ve oyunu Trabzon lehine çevirecek bir hamle olamadı.

Bir de şunu hatırlamak gerekir.

Acaba ilk 30 dakika içerisinde iki oyuncunuz neden benzer ve aynı sendromlardan dolayı sakatlanıp çıkmak zorunda kalıyor? Bunlar cevabı aranması gereken sorulardır.

Neden? Zira ortada bir ikili mücadele yok, topa basmak yok, sadece ''Durduk yerde'' işte bu önemli.

Neticede ile Trabzon hem de kendi sahasında olmaması gereken şekilde üç puandan olurken hiç olmaz ise fit olduğumuz 5.'lik sırasını da tehlikeye attı. Bundan sonra kalan 4 maçta umarız daha puan fazla kaybedilmez.