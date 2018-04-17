Rıza hoca ne yapsın? – Necmi Perekli – Fotomaç ;
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HEPSİ
    17 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ne yapsın?

    Bir takım iki dakikada iki gol atar ondan sonra adeta oyunu boş veren bir mantıkla sahada 75 dakika dolaşırsa bu takıma ne yapsın?
    Hem de bu takım oyuncuları forması altında top oynamaya çalışıyor.
    Savunma lakayt, kaleci Onur ise yediği gollerde hatalı. Kalede duruşu, pozisyon takibi hatalı.
    Aynen sahada oynayan diğer arkadaşları gibi o da adeta 3-1'den sonra maçı bitmiş farz etti.
    Fakat karşılaşmanın başından beri bu sahadan hiç olmazsa bir puanla ayrılıp alttaki gruptan kopmamak için canını dişine takmış iken, bordo-mavili ekip neredeyse maçı kafasında bitirmiş havasındaydı.
    Oysa sezonun bitmesine kısa bir süre var var ve beşinci olup Avrupa kupalarına gitme imkanı da mevcut iken bu denli disiplinsiz bir oyun ortaya koymak profesyonelliğe hiçbir şekilde sığmaz.

    DİSİPLİN YOK OLUNCA
    Orta saha baştan aşağı Osmanlıspor'un kontrolünde geçti. Trabzonspor ise bakmayın atılan üç gole, ofansif anlamda çok zayıf kaldı. Maçın kazanılması için asla özen ve gerekli gayret ortaya konmadı.
    Rıza hocanın yedek kulübesinden tüm ikazları da oyuncular tarafından dikkate alınmadı.
    Rakibin savunmada zaman zaman az veya eksik adamla kalmış olmasını sezemeden gereksiz geri pas yapmanın anlamı ve gayesi nedir? Bir bilen izah etsin bakalım.
    Bunu da mı Rıza hoca oyuna girip düzeltecekti.
    Benim gördüğüm tüm bunları saha kenarından uyardı fakat dikkate alan olmadı.
    Bu da takımda bazı oyuncuların artık Trabzonspor'da miadını doldurduğu ve gelecek yıl bordomavili formaya hiçbir katkısının olmayacağı anlamını çıkartır.
    Trabzonspor bu maçtan galip ayrılsaydı belki de beşincilik için eline geçirdiği fırsatı tepmemiş olurdu.
    Avrupa kupaları yarışı için rakipler de hem umutlandı hem de arttı.

    • Necmi Perekli Necmi Perekli
      1. 17 Nisan 2018, Salı
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