Rıza hoca ne yapsın?

Bir takım iki dakikada iki gol atar ondan sonra adeta oyunu boş veren bir mantıkla sahada 75 dakika dolaşırsa bu takıma Rıza hoca ne yapsın?

Hem de bu takım oyuncuları Trabzonspor forması altında top oynamaya çalışıyor.

Savunma lakayt, kaleci Onur ise yediği gollerde hatalı. Kalede duruşu, pozisyon takibi hatalı.

Aynen sahada oynayan diğer arkadaşları gibi o da adeta 3-1'den sonra maçı bitmiş farz etti.

Fakat Osmanlıspor karşılaşmanın başından beri bu sahadan hiç olmazsa bir puanla ayrılıp alttaki gruptan kopmamak için canını dişine takmış iken, bordo-mavili ekip neredeyse maçı kafasında bitirmiş havasındaydı.

Oysa sezonun bitmesine kısa bir süre var var ve beşinci olup Avrupa kupalarına gitme imkanı da mevcut iken bu denli disiplinsiz bir oyun ortaya koymak profesyonelliğe hiçbir şekilde sığmaz.



DİSİPLİN YOK OLUNCA

Orta saha baştan aşağı Osmanlıspor'un kontrolünde geçti. Trabzonspor ise bakmayın atılan üç gole, ofansif anlamda çok zayıf kaldı. Maçın kazanılması için asla özen ve gerekli gayret ortaya konmadı.

Rıza hocanın yedek kulübesinden tüm ikazları da oyuncular tarafından dikkate alınmadı.

Rakibin savunmada zaman zaman az veya eksik adamla kalmış olmasını sezemeden gereksiz geri pas yapmanın anlamı ve gayesi nedir? Bir bilen izah etsin bakalım.

Bunu da mı Rıza hoca oyuna girip düzeltecekti.

Benim gördüğüm tüm bunları saha kenarından uyardı fakat dikkate alan olmadı.

Bu da takımda bazı oyuncuların artık Trabzonspor'da miadını doldurduğu ve gelecek yıl bordomavili formaya hiçbir katkısının olmayacağı anlamını çıkartır.

Trabzonspor bu maçtan galip ayrılsaydı belki de beşincilik için eline geçirdiği fırsatı tepmemiş olurdu.

Avrupa kupaları yarışı için rakipler de hem umutlandı hem de arttı.