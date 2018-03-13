İşte Trabzon bu – Necmi Perekli – Fotomaç ;
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    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    İşte Trabzon bu

    Geçen haftanın galibi Akhisar, karşısında son haftaların kötü gidişatına sahip takımı önünde en azından psikolojik bir üstünlüğe sahipti.
    Buna bir de Trabzonspor takımının yönetim belirsizliğini ve sahipsizliğini de katarsak maç başlamadan oyunun ibresi Akhisar tarafında gözüküyordu.
    Fakat dakikalar ilerledikçe Trabzonspor rakip sahada oynamasına rağmen ortaya koyduğu açık ile Akhisar'a üstünlük sağlamaya başladı.
    Hatta ilerleyen dakikalarda özellikle Burak tarafından yakalanan 2-3 pozisyonda şanssız olmasaydı, belki de ilk yarıyı daha da farklı bir skor ile kapatıp maçı kopartabilirdi.
    Burada Burak'ın sanırım maç, idman ve konsantrasyon eksikliği bu pozisyonları değerlendirememesine sebep oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında Okay'ın nefis kafa vuruşu Trabzonspor'un 2. yarıya galibiyetle başlamasını sağladı.

    Değişiklikler tam isabet
    Fakat ikinci yarıdaki futbol hiç de ilk yarıdaki gibi olmadı. Akhisarlılar bir miktar daha ağır ve baskılı oyunu ile her ne kadar net pozisyonlar yakalayamamışsa da Trabzonspor'a korkulu dakikalar yaşattı. İkinci yarıda 80. dakikada Yusuf'un yerine N'doye'yi oyuna dahil ederek orta sahadaki sıkıntıyı telafi etmeye çalışan 'ın bu değişikliği Trabzonspor'a az da olsa bir performans kazandırdı. Bu maçta Trabzonspor takımının en iyi oyuncuları Pereira, Onazi, Okay ve Sosa gözüktü.
    İkinci yarıda 83. dakikada pozisyonları harcayarak gelen çaprazdan biraz da kaleci Lukac'ın hatasıyla da ustaca bir gol vuruşuyla adeta bordo-mavililere rahat bir nefes aldırdı.
    Karşılaşmanın 84. dakikasında ise maçın yıldızı Burak sağdan taşıdığı topta N'doye'yi çok güzel gördü. Verdiği akıl dolu pasla da N'doye, jeneriklik bir voleyle 3. golü atınca artık maçın tüm sonuç belgesi Trabzon lehıne imzalanmış oldu.

    • Necmi Perekli Necmi Perekli
      1. 13 Mart 2018, Salı
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