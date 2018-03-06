Denksiz denklem

Trabzonspor, Beşiktaş maçlarında genelde kaliteli ve izleyene zevk veren bir futbol oynardı. Fakat dünkü maçta Trabzonspor bırakın sadece futbol kalitesini hem takım oyunu hem de ferdi yetenek ve performans bakımından Beşiktaş'a denk görünmedi.

Hele oyuna Türkiye'nin sol kanadı en iyi kullanan oyuncusu Caner girince, onun götürdüğü ilk top ile Trabzonspor savunmasında en önemli açık ortaya çıktı ve Beşiktaş ilk golünü bu kanat akını ile Babel'in ayağından kazandı.

Zaten bu saate kadar Trabzonspor da gol yemeden karşılaşmayı götürmüş ise futbol adına söylenecek tek söz "Şans faktörü" idi.



Ancak bir elbise çıkar

Trabzonspor oyun içinde oyun kurmaktan ziyade rakibinin oyununu bozmak için mücadele etti, o kadar. Bu mantık da zaten Beşiktaş'ın üstünlüğünü kabulden başka bir şey değildi.

Trabzonspor takımı asimetrik futbol anlayışından simetrik ve senkronize futbol anlayışını bir türlü sahaya yerleştiremedi. Trabzonspor takımı adeta yaşlanıp çöküntü günlerini yaşayan bir ileri yaşlı adam görüntüsü ile bu ligde alacağı en iyi sıra bulunduğu sıradır.

'Şu oynasaydı, bu oynasaydı' diye fikir yürütmenin hiç anlamı yok.

Çünkü futbolun bir gerçeği var.

Siz ne kadar kazanma arzusu ve isteği ile maça gelseniz farketmez.

Trabzonspor'un kumaşı bu, bundan da ancak böyle bir elbise çıkar!