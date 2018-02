Önemli zafer

Kaybedilen her puanın, kaydedilen her golün çok önemli olduğu haftalara girdik. Takımların geleceği açısından çok önemli günlerdeyiz.

Her ne kadar Trabzonspor deplasmanda üç puanı alsa da takım içinde bir takım eksiklikler hâlâ giderilmiş değil.

Orta saha ve savunma arasındaki iletişimsizlik halen devam etmektedir.

Hücum sırasında orta sahanın oyunu genişliğine kullanmak isteği, rakibin savunmada tedbir almasına sebep oluyor ve bu da Trabzonspor'un dünkü maçta az sayıda pozisyona girmesine neden oldu.

Diğer taraftan Burak gibi profesyonellik hayatının son günlerini yaşayan, bu kadar tecrübeli bir ismin bu kadar çok ofsayta düşmesi bordo- mavili takımın gol pozisyonu üretememesinin bir diğer nedeni olmuştur.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Olcay yerine N'Doye, ardından da Kucka'nın yerine Yusuf Yazıcı'yı sahaya sürmesi maça bir hareketlilik getirdi.

İlk devrede aşırı bir mücadele örneği ortaya koyan ev sahibi Alanyaspor, ikinci devrede yorulunca oyundan düştü.

Tuzağa düşmedi

N'Doye'un sakin oyunu ve etkili pasları rakip savunmanın dengesini bozdu.

Yusuf'un oyunda yer alması da Trabzonspor'un ofansif anlamda etkili olmasını sağladı.

Bu şekilde oyun üstünlüğünü ele geçiren Trabzonspor, önce Burak ve ardından da Abdülkadir'in golleri ile kazanmayı başardı.

Maçın hakemi Serkan Çınar'ın Alanyasporlu oyuncuların penaltı kazanmak adına yaptıkları provokasyonları yemediği gibi Trabzonspor'un ilk golde lehinde olan faülü avantaj olarak görmesi de kendisi adına artı bir puan oldu.

Evet Trabzonspor galip gelse de önümüzdeki haftaki Beşiktaş derbisi için bu performans yeterli olmayacaktır.