Tecrübe kazandı

Başakşehir uzun süredir bir arada oynayan ve sistemden kopmayan bir takım.

Trabzonspor ise belki de bu sezonun en iyi futbolunu ortaya koydu.

Fırsat ve pozisyon da yakaladı ancak atamayınca Başakşehir'den yediği bir gole boyun eğmek zorunda kaldı.

Trabzonspor'un bu mağlubiyeti için hiç kimseye, hiçbir şekilde söz söylemenin manası yok.

Futbolsa futbol, enerji, mücadele...

Futbol adına gereken ne varsa ortaya kondu.

Başakşehir oturmuş bir takım.

Otomatik futbolları ve oyun kurguları var.

Doğru iş birliği üzerinden yürüttükleri sistemin meyvesini aldılar, kendilerini tablo dışı bırakacak ihtimale fırsat vermediler.

Ne Trabzonspor'da ne de Başakşehir'de eleştirilecek futbolcu yok.

İki takım da iyiydi

Türk futbolu adına sevinilecek takdir edilecek bır temaşa futbolu dün Trabzon sahasında sergilenmiştir.

Her iki takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay ve Abdullah Avcı'yı futbol adına canı gönülden. kutluyorum.

Bence artık bu sahaların efendisi Türk antrenörleridir.

Bordo-mavili ekip dün sahada beklentilerin üzerinde futbol ortaya koydu.

Burak'ın yakaladığı pozisyonları değerlendirememesinin sebebi sanırım sakatlığın verdiği çekince olsa gerek.

Takım olarak Trabzonspor her blokta komünikasyonu iyi sağladı.

Geçen haftalarda kendisini dikkatle izlediğim Kamil Ahmet'in Trabzonspor için iyi bir kazanç olduğunu, çok yakında vazgeçilmez bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Tabii kendini harcamazsa.

Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'ya gelince...

Zaman zaman düşüşlerin bu yaşlarda yaşanmaması gerekir.

Demek ki bir nebze daha dikkatli olmaları gerekir. Bu performansla giderse bu takım üst sıralara pek rahatlık vermez.