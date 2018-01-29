Kaliteli maç

Trabzonspor kendi sahasında rakibi Fenerbahçe ile oynadığı maçı her zaman olduğu gibi kalabalık seyirci önünde ve heyecan katsayısı yüksek bir tempo ile götürdü.

İlk yarı genelde Fenerbahçe baskısı ve kontrolü altında yürüdü.

Fakat Fenerbahçe yakaladığı bu devrenin pozisyonlarını golle sonuçlandıramadı. Devrenin berabere bitmesi ikinci yarının gidişatına bakıldığında Trabzonspor'un lehine gelişti. İkinci yarıda Rıza Çalımbay, oyuna ilk devrede etkisiz olan Yusuf yerine Sosa'yı aldı. Esasen bu değişiklik de takımın oyun formatı yönünden gerçekten faydalı ve yerinde oldu.

Sosa'nın tecrübeli top kullanması Trabzonspor'a hücum etkinliği kazandırdı. Bu arada Abdulkadir'in 90 dakika boyunca çalışkanlığı ve oyundan bir an dahi kopmaması dikkatlerden kaçmadı. Nitekim Burak'ın attığı ve Trabzonspor'u galibiyete taşıyan golün direkt olarak pası da Abdulkadir'den geldi.



Abdulkadir yıldızlaştı

Maçın ikinci yarısında özellikle Sosa, Abdulkadir ve Burak arasındaki diyalog sonunda Trabzonspor'un beklediği golü getirdi. Bu golle beraber bir müddet panikleyen sarı-lacivertliler toparlanmaya başladı. İşte o anda ne oldu ise kornerden gelen topa Souza isabetli bir kafa vuruşu ile maçı beraberliğe taşıdı. Sarı-laciverli takımda Alper ile Mehmet Topal'ın mücadeleci ve akılcı oyunları Fenerbahçe'yi ayakta tutan en önemli kramponlardı. Bu arada Aykut Kocaman'ın Valbuena'yı neden oyuna sokmakta bu denli geç kaldığı, Rıza Çalımbay'ın da Rodellaga'yı aynı şekilde oyuna geç dahil etmekteki tasarruflarına akıl erdirmek mümkün değil.

Trabzonspor taraftarı bu maçla birlikte takıma gerekli desteği fazla fazla vererek 12. güç oldu.

Umarız bordo-mavili ekip de bundan sonra bu seyirciye layık olmak için daha iyi sonuçlara imza atar.