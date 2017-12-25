Hesapta yoktu...

Trabzonspor 5 maç üst üste galibiyet alıyor.

Ya rakibi Karabükspor?

Nerede ise havlu attı atacak lige.

Derken birden yelkenleri doldurdu rüzgar ile. Çıktı Trabzonspor karşısına.

Oyuna koydu ağırlığını.

Tüm umutlarını bu maçın sonucu ile tazelemek istedi.

"Olur mu olur" neden olmasın beklentisi ile. Ya bordo-mavili ekip?

Siz deyin rakibini çantada keklik gördü. Ben diyeyim maça aşırı motivasyon ile başladı.

"Niyet halis akıbet hayır" derler ya.

Bana göre yoktu niyette ihlas.

Tereddütlerle dolu bir niyetle başladı maça. Olmak veya olmamak.

Puan tablosuna bakıyorsunuz.

Eğer maçı alsa liderler diye bir kavram nerede ise 3 (Üç) puanların arkasına saklanmış olacaktı.

Ama olmadı? Her zaman ki Trabzonspor'un derdi bu. Liderler, rakipler puan kaptırınca sanki mecburlar onlar da puan kaptıracaklar.



Umutlandırmadı bile

Beş maçlık galibiyet serisi güme gitti.

Yazık oldu bence.. Fırtına kazansaydı ikinci yarıya bir hışımla bir azimle yine "Şampiyonluk" hülyaları ve iddiası ile başlayacaktı ama… Olmadı.

Bu maçta galibiyet niyeti ile sahaya çıktılar ama ne beklersiniz ki?

Trabzonspor'da bırakın futbol adına bir hareket, galibiyeti umutlandıracak bir pozisyonu dahi olmadı.

Orta saha ise bu maçta yok oğlu yoktu. Rıza hoca tüm müdahalelere rağmen takım koyamadı bir türlü oyuna ağırlığını.

Kimi aldı ise boş çekti.

Bu maçın geçen maçlara benzememesinin bir sebebi aranır mı?

Acaba diyorum var mı takımda motivasyonu boşa alacak bir neden veya yakıt zaafı mı ola?

Bu maçın Rıza hoca tarafından çok iyi sorgulanması gerekir.

Öyle ya ikinci yarının havası bu sonuçl bir nebze gaz kesti.

Keşke devam etse idi diyoruz ama olmadı.

O zaman Rıza Çalımbay hocanın bu zor kurtulan bir puanlık maçın analizini hem teknik hem de başka faktörler açısında iyi irdelemesini ve sorgulamasını umarız.