Bari lige bakalım

Trabzon'daki kupa maçı bir final havası taşıyordu. Öyle ki Trabzonspor turu geçmek için 1 gol yese 3 gol atmak zorundaydı. Fakat gelin görün ki Trabzonspor değil 3 gol atmak, 3 tane pozisyon dahi bulamadı. Konyaspor ise en az 3-4 çok önemli gol pozisyonu buldu. Trabzonspor'un kendi sahasında ve stadı dolduran taraftarının desteğine rağmen tutuk olması şaşırtıcıydı. Şu sorunun cevabı çok önemli: "Bu takım kamp boyunca ne yaptı?" Antalya'da istirahate mi çekildi? Ortada futbol adına tek olumlu hareket göremedik. Rıza hocadan bir rıcam var; Şu transfer işini kaldır artık gündemden. Görüyoruz ki bu transfer söylentileri takıma zarar veriyor. Oyuncuları tedirgin ediyor. HHH Her biri bir taraftan "Acaba benim yerime kim gelecek? Kadro dışı mı kalacağım" enşişesiyle kamp dönemini kuşku ve endişeyle sürdürdü. Sen bu futbolun çemberinden geçen bir adam olarak bu havayı nasıl keşfedemezsin? Yusuf nerede? Ne yaptı? Doğmadan mı kaybolacak? Onu da bu transfer dedikoduları arasında adeta kayıplar listesine yazdık. Ya Okay? Üç yıldır bu takımda fakat futbolunu bir arpa boyu ilerletemedi, neyse o. Savunma ise Konyaspor'dan gelen tüm kontrataklarda ne yapacağını şaşırdı. Dağıldı, kontrolünü kaybetti. Her atakta rakibe bir pozisyon verdi. Sonuç olarak bu şekildeki Trabzonspor kendini düzeltmezse ligde ilk yarıda topladığı tüm puanları sapır sapır sahalarda bırakır. Konuk takım Konya çok daha iyi oynayıp turu hak etti.