Trabzon mutlu etti

Bir müddet ABD'den izleyebilme fırsatını bulduğum Trabzonspor'u daha derli toplu gördüm. Aldığı sonuçlar ve topladığı puanlarla Trabzonspor hem ligde eski itibarına ulaştığını hem de puan tablosundaki yeri beni mutlu etti.

Rıza Çalımbay'ın takıma kazandırdığı moral motivasyon ile oyundaki dengeli adam değişikliğinin meyvelerini yavaş yavaş aldığını bundan sonra da bu grafiğin giderek yükselebileceğini gözlemledim. Dünkü maça dönersek;

Anadolu'nun süper ligde şampiyonluk kupası kaldırmış iki takımı arasındaki maçın zevkli ve kaliteli olduğunu söylemekten zevk alıyorum. Hele ikinci yarıda ortaya konulan mücadele dolu ve diğer yandan pozisyon zenginliği seyredenleri keyiflendirdi.

Trabzonspor attığı bir golle aldığı üç puanı ve performans farkı ile bu puanı bu skorla hak ettiğini söylemeliyim.

Trabzonspor geri dörtlü savunma hattı sağlam bir yapı gösterirken sağ ve sol bekte Pereira ve Mass ilk geldikleri günlerdeki performansı yakalamışlar.

Orta bek ikili Uğur ve Hubocan doğrusu oyunda savunma prensiplerinde senkronize bir görüntü ortaya koymakla savunmanın sağlam ellerde ve doğru tertipte olduğunu gösterdi.

Yusuf-Abdulkadir- Pereira ve Okay sadece sağ tarata çok iyi fakat bunların sahadaki simetriği sol parselde aynı kombinasyonu ve senkronizasyonu sağlıyamadıkları için takım biraz topal görüntü verirken Yusuf'un ve Abdulkadir'in fazla yorulduklarını biz fark ederken Rıza hoca da bunları görüp gerekli değişiklikleri yapıverdi. Üç pozisyondan ikisini penaltı mı değil mi diye tartışabilirsiniz ama biri mutlak penaltıydı!

Artık beşte beşi gören Trabzonspor'un gelecek hafta altıncı galibiyetle yarı kapatması çok yerinde olacaktır.