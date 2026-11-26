İstedi ve yendi!

Dün gece Londra'daki maça şartların eşit olmadığı iki takımın mücadelesi olarak baktım. Savaş gurbetindeki Shaktar'ın duruşu yettiği kadardı. Yüksek pas yüzdesi ve birbirine tutunma duygusu. Ama özgüveni olan ve daha sağlam basan takım Fenerbahçe'ydi. İki takım arasındaki kalite farkına mahsuben, "bu maçı kazanırım" duygusunu yansıtan duruş da Fenerbahçe'de mevcuttu. O yüzden ilk yarının sonunda galibiyet ibresini Fenerbahçe'ye yönelttim.

Fenerbahçe'de öyle üst düzey pozisyon üretimi yoktu, kenarlar ilk yarıda gerçek anlamda kullanılmadı. Benim için en ilginç duruş Vedat Muric'in aldığı pozisyondu. Hem boş koşularda hem doğru zamanda doğru yerde olmakta sahanın en özel isimlerinden biriydi. Verdiği aktif mücadeleye mahsuben, "bu adam varken Lukaku'ya gerek yok" düşüncesini not ettim. Kerem'in pozisyon alamama haline tanıdık olduğum için 'iyiniyetli koşular bazen mucize yaratır' diye düşündüm. Çünkü Shaktar'ın kendi alanından çıkarken kayıtsız şartsız pas yapma tutkusunun yol açtığı hataların "bumeranga" dönüşmesini inkar etmedim.

Maç başlamadan önce, sonucu değiştirme konusunda en özel adam olarak Greenwood'un adının altını çizmiştim ama gecenin parlak ışığını görmek için ikinci yarıdaki bir anlık parlamayı beklemem gerekiyormuş. Vedat Muric'in attığı golde Greenwood'un rolü büyüktü. Bazen sahada dolaşıyor gibi dursa da bu adamın bilekleri taraftarın dileklerini yerine getirmek için harika izler taşıyor. O yüzden Muric'in golüne düştüğüm not. "Bunun adı sistem falan değil. Zeka, beceri ve duygunun oluşturduğu bir tasarım. Mimarı da Greenwood."

Fenerbahçe adına orta alandaki emekçiler için "en ihtişamlı duruş sadeliktir" diye not alırken, öncelikle Kante'yi yazdım. Bu adamın emekçiliği kadar zarafetine özel bir saygım var. Bu maç için futbolcular adına eleştiri yapmanın da gereği yok, "taşlar doğru oynandı, meselenin özü ruhta ve kazanma duygusundaydı. İstedi ve yendi" diyelim. Maç içindeki canlı bağlantı kopmadıysa, ortak şeyleri paylaşanlar birbirine tutunarak devler ligi cetvelinde yükseğe çıktıysa, alkışlarımızı gönderelim.

Arda Turan'ın hangi şartlarda mücadele verdiğini bildiğim için, meselenin insani yanına bakmak da görevimiz. Arda Turan görselliği ve pas yüzdesini önde tutan amatör ruhlu bir takım yaratmış. Onu bekleyen harika bir gelecek varken, başı her zaman dik dursun. Böylesine zor şartlarda çok şeyler başaran bir adam için dipnotum: "Maç sonunda tabelada ne yazarsa yazsın, Arda Turan'ın mücadelesine roman yazılır."