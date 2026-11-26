Kante gerçeği

Her şey bir yana; iki Türk çocuğunu, Londra'da Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya görmek inanılmaz gurur verici… İnşallah zamanla finallerde izleriz. Gelelim maça… Emre Belözoğlu Shakhtar Donetsk takımını iyi çalışmış. Ön alan baskısı yapacaklarını bilerek geriden oyun kurmadan öncelikle rakibin baskısını kırdı. Ardından oyunu rakip alana yıktı. Fenerbahçe'nin ilk yarıda yakaladığı 3 net pozisyon var. Yanlış kararlar yüzünden skor değiştirilemedi. Yapılan tüm geçişlerde rakip kaleye çok rahat gidildi.

Attığımız golde aslında Grenwood yine kötü bir karar verdi neyseki Vedat doğru yerdeydi. Emre hocanın gelir gelmez kesik attığı ilk isim nedense Kante olmuştu. Umarım dün gece Kante'nin ne kadar değerli olduğunu anlamıştır. Eğer maçlarda orta saha üstünlüğünü ele geçirmek istiyorsan tahtaya yazacağın ilk isim Kante olmalı. Kanat oyuncularının sürekli içeri katetmesi Vedat'ın etkisini azaltıyor. Yan ortalar o kadar az yapılıyor ki… 3 kanat oyuncusunu yer değiştirerek oynatmak Emre hocanın şapkasından çıkan tavşandı.

Sonuç olarak sarı-lacivertliler deplasmanda kazanarak puanını 8'e yükseltti. Bir üst tur için büyük avantaj yakalandı. Öte yandan Arda hocanın vücut dilini hiç beğenmedim. Yüzü asıktı. Anlaşılan takımındaki sorunları çözmekte zorlanıyor. Yakında istifa ederse şaşırmam.