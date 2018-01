Ah Onur ah!

Konyaspor nedense Trabzonspor'a karşı bunu hep yapıyor; hırçın, agresif, adeta "Trabzonspor'u yeneyim de ne olursa olsun" mantığı ile sahaya çıkıyor.

Unutmaması gerekir ki Trabzon, Türk futbolunun beşiği olan bir ildir.

Bir ekolun memleketidir. Elbette Konya'nın da Türk futbolu adına başarılı olmasını isteriz fakat bu ne agresifliği anlamak zor! Hele hele Mehmet Özdilek hoca... Oyuncularından daha çok Trabzon'a karşı hırs dolu yönetiyor gittiği takımları.

Oyuna dönersek Konyaspor 10 kişi kalana kadar elbette Trabzonspor üzerine baskılı oynadı. Trabzonspor bundan sonra her ne kadar uzun bir süre oyuna ağırlığını koymuşsa da Burak'ın tecrübesinin verdiği güven itibarı ile lakayıt davranması pozisyonları heba etmesine sebep oldu. Oyun her şeye rağmen çekişmeli ve iddialı yürüdü.

Bundan da seyredenler hem keyif aldı.



İşleri hiç kolay değil

İlerleyen dakikalarda bordo-mavililerin beraberliği sağlaması, peşinden golü bulması ile uzatma dakikalarında "Maç bitti bitiyor" derken; uzak mesafeden Onur gibi bir kalecinin böyle hatalı gol yemesi Trabzonspor'un neşesini yerle bir etti.

Sanırım burada her ne kadar top biraz falso almışsa da Onur'un yer tutma konusunda yine de hatalı olduğu kanaatindeyim. Her durumda oyunun hakkı gerçekten beraberlikti.

Haftaya Fenerbahçe derbisi var.

Trabzonspor, 10 kişi kalmış rakip karşısında bu denli kopuk ve maksatsız oynuyorsa şimdiden söyleyelim işi hiç de kolay değil...