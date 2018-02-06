Her şeyi yaptı golü atamadı

Trabzonspor'un Göztepe karşısında ortaya koyduğu futbol düşünce olarak mantıklı ve olumlu. Fakat futbolda her zaman şans faktörü oyunun sonucuna etki edebilir.

Bu maçın kaderi maçın başında Trabzonspor'un Göztepe kalesinde bulduğu pozisyonda iki oyuncusunun da topa dokunamayışı ve de meşin yuvarlağın direğe çarpıp tekrar kaleciye gelmesiyle çizilmişti.

Evet futbolda bu da vardır. Tüm fırsatlara rağmen olmayınca olmuyor.

Fakat Göztepe kalecisi Beto'nun inanılmaz müdahaleleri ve kurtarışları da gözden uzak tutulamaz.

Gerçekten bir kaleci maç sonucuna ancak bu kadar etkili olabilir.

Bu kalecinin kurtarışlarını görünce Göztepe'nin efsane kalecisi rahmetli Ali Artuner'i birden hatırladım. Beto da tıpkı onun gibi muhteşem kurtarışlar yaptı.



En iyisi Abdülkadir

Trabzonspor adına sakın birileri beceremedi veya değerlendiremedi gibi düşünmesin. Zira herkes görevini yaptı. Birçok önemli gol şansı yakaladı. Dedik ya şans faktörü Trabzonspor'un karşısında Göztepe'nin ise yanında idi.

Eylem, işlem ve tasarım konusunda Trabzonspor belki de son haftaların en başarılı ve göze hoş gelen oyununu ortaya koymaya gayret etmiş, bir nebze de başarılı olmuştur.

Ofansif anlamda biraz daha katılımcı olabilseydi maçın tadından yenmezdi. Şunu ifade etmek gerekir ki Abdülkadir sahanın en iyisi idi. Umarız kendisini bozmaz.

Çalışkan, mücadeleci ve oyuna katkısı en yüksek olan adamdı.

Bu şekilde devam ederse yıllarca Türk futboluna hizmet verebilir.

Diğer taraftan Kamil Ahmet'in de gelecekte Trabzonspor için en az Abdülkadir ve Yusuf kadar kazançlı bir oyuncu olacağı son iki maçta kendisini belli etti.

Bu arada Sosa ve Okay da takımın iyi adamlarındandı. Göztepe bir ara oyunun inisiyatifini ele aldı ve hatta bu arada özellikle Halil'in kullanamadığı muhtemel pozisyon ile galibiyeti kaçırdı diyebiliriz.

Artık gelecek hafta Ankara'nın zorlu ekibi Gençlerbirliği maçı var. Trabzonspor'un Süper Lig'de bu sıraları muhafaza etme durumu var. Bordo-mavililer konsansantrasyonlarını bu mantığa göre odaklamalı.