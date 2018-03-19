Futbol golle güzeldir

Trabzonspor geçen haftanın galibiyetini pekiştirmek için kendi sahasında Malatyaspor gibi güçlü ve zor bir takım karşısında 3 puan için sahadaydı. İlk yarıda Trabzonspor ve Malatyaspor oynadıkları futbol ile sonucu adeta şansa bırakmış gibiydi.

Yani bunun halk dilinde ifadesi "Bu yolda bir gol bulabilirsek Allah bereket versin" şeklinde yorumlanır.

İlk devrede golü bulan ekip bordo-mavililer oldu.

Fakat ikinci yarıda üstünlüğü yaklaşık 25 dakika süre ile sağlayan taraf misafir takım Malatyaspor oldu.

Nitekim de bu arada beraberliği yakaladı. Sonrasında bulduğu net birkaç pozisyonu da hovardaca harcadı.

Bu dakikalarda pabucun pahalı olduğunu anlayan Trabzonspor, Malatyaspor'un baskısını bozup yeniden topyekün hücum mantığını geliştirerek tekrar üstünlüğü sağladı.

Bu sırada Burak ustaca götürdüğü topu Yusuf'a aktarınca oyun 2-1'e geldi. En azından bereberlik peşinde olan Malatyaspor yine pozisyonlarını kaçırmaya devam edince Trabzonspor rakibin ıskaladığı savunma güvenliğinden istifade etti.

N'Doye'un güzel ara pası ile tekrar Yusuf sahne alınca skor 3-1 oldu.

Bundan sonra artık maç koptu.

Galatasaray affetmez!

Şunu ifade etmek isterim ki, maçı açık farkla almasına rağmen bordomavili ekip, rakibine verdiği pozisyonları daha güçlü ve usta bir takım karşısında verirse hiç şüphesiz kendi sahasında mağlup olması işten bile değildi.

Bu son cümleyi özellikle sarf etmemizin sebebi, gelecek önündeki ilk maçın Galatasaray gibi bir takımla olacağı düşünülürse bu durumu teknik direktör Rıza Çalımbay'ın üç defa düşünmesi gerekir.

Gelelim kaleci Onur'a...

Geçen hafta yaptığı hatanın aynısını bu hafta da yaptı. Demek ki Onur kendisine verilen geri paslarını doğru kullanma konusunda zayıf.

Bunu da hatırlatalım.

Fakat her şeye rağmen iki hafta üst üste galibiyet moral açısından bu sıralar biçilmez pahadır.