İkinci yarıdaki oyun ile...

Bu maçın iki perdesi var. İlk yarı ve ikinci yarı...

İlk yarıda her iki takımın da ortaya koyduğu durgun ve pasif, isteksiz ve heyecansız oyun zaten skorundan da belli idi.

Belki rakip Kayserispor adına bu futbol daha hesaba gelen bir tarz olarak okunabilirdi. Zira fırsatını bulup kontrataktan bir golde kazanma ihtimali hiç de uzak sayılmazdı.

Fakat Trabzonspor için mutlak galibiyet gerekliydi. Peşinde soluğunu hissettiği Sivas ve Göztepe'den kendisini kurtarması için mutlak üç puan lazımdı.

İşte bu mantıkla ikinci yarıda nasıl olmuş ise oyunun rengi değişti. Peş peşe gele Abdülkadir, Yusuf ve Burak (2) golleri İşi bağladı. Bunu şöyle tarifleyebiliriz.

Bordo-mavililer bu yarıda "Amaç birliğini skor bütünlüğüne" dönüştürünce farklı galibiyetin kapısı açılmış oldu.

Bu skor hiç olmazsa Trabzonspor'a bir hafta daha rahat nefes aldırırken, bugün yapılacak olan genel kurul için Muharrem Usta ve ekibine hediye kabilinde "Güle güle" , seçilecek yönetime de "Hoş geldin" mesajı yerine geçti.

Artık böyle bir skordan sonra oyunun şu veya bu vasfı üzerinde durmak yersizdir.

Fakat beklerdik ki Rıza hoca bu gibi pozisyonlarda yine altyapıdan bir-iki oyuncunun geleceğine imza atsaydı keşke.



İYİ BİR MESAJ OLDU

Kayserispor'a gelince... İki haftada 9 gol yemesinin sebeplerini araştırmalı...

Geçen maçlarda topladığı puanlara duacı olmayı da unutmamalı.

Takım adeta sezonu ve gayesin bitirmiş gibi bir havada idi. Oysa bu Kayseri takımı bu kadro ile çok daha iyi yerlerde olabilirdi.

Trabzonspor galibiyeti üzerine söylenecek söz ise Abdülkadir ile Yusuf'un oyun içerisindeki kombinasyonları ve kaleye gidiş yollarındaki etkinlikleri taktire şayan pozisyonlardı.

Ancak bu oyunların tesadüf değil sıradan olduğunu gelecek maçlarda da müşahade etmek isteriz.

Neticede bu farklı skor futbol adına her tarafa iyi bir moral hediyesi ve mesajı oldu diyebiliriz.