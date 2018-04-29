Bereket versin

Maça iyi başlayan takım ev sahibi Antalyaspor oldu.

Burada oyunun esas temeli puan tablosunda daha iyi bir yer kapmanın mücadelesi idi.

Trabzonspor, Göztepe'ye kaptırdığı beşincilik sırasını tekrar almanın çabası ile önce oyunda bir denge aradı. Fakat erken yediği gol bir nebze olsun bordo-mavili takımın aklını başına getirdi.

Burada kaleci Oğulcan'ın dün gece ortaya koyduğu perormans doğrusu artık Trabzonspor'un yeni bir kaleci sahibi olduğunun işaretini veriyordu.

Yediği golde hiçbir zaafı olmaması yanında özellikle golden sonra yaptığı kurtarışlar takım arkadaşlarına dinamizm katmasının yanında kendi geleceğine de umut olmuş oldu.

Maçın geneli her ne kadar ev sahibi takımın baskısı altında geçti ise de Trabzonspor sonraları ortaya koyduğu akılcı savunma mantığı ile rakibine gol şansı vermiyordu.



BATAKLIĞA DÜŞMEZ

Halbuki Burak ve N'Doye tarafından yakalanan iki hatta üç pozisyondan birini dahi gole çevirebilmiş olsalardı bordo-mavililer açık farklı galibiyetle sahadan ayrılabilirlerdi.

Ne yazık ki bu bariz pozisyonlar tüm dikkatlere rağmen heba edildi.

Esasen zor günler yaşayan Trabzonpor için bu galibiyet hem Rıza hocanın kattığı performansın göreve geldiği günden beri tesadüf olmadığını gösterdi hem de bu tablodaki yerini güçlendirdi.

Her durumda Trabzonspor liglerin bitmeine birkaç maçın kaldığı şu günlerde çok değerli bir deplasman galibiyeti ile üç puana "Bereket versin" dedi.

Ama yine de Trabzonspor'un 2. yarıdaki oyunu ve yediği baskı kafaları karıştıracak türden...

Antalya moralini bozmasın koştu, yoruldu, pozisyon da buldu. Oyun üzerinde kapladığı alan yetmeyince puan hanesine yükleme yapamadılar.

Dünkü oyunuyla küme bataklığına takılacaklarını sanmıyorum.