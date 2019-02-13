Otorite ve saygınlık – Mustafa Çulcu – Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Otorite ve saygınlık

Fransa'nın 3 numaralı hakemi olan , 42 yaşında, 2011 yılından bu yana kokartı taşıyor, 'nın First Class hakemi.. Müsabakanın başından sonuna kadar oyuncular üzerindeki otoritesi, oyuna hakimiyeti ve saygınlığı üst seviyedeydi.
Sakin oluşu, beden dilini çok iyi kullanması, pozitif futbola destek vermesi de en büyük artılarıydı.
Müsabakanın 5. dakikasında Zenit'li Rakitskiy (44) Moses'e yapmış olduğu faulde çıkardığı , maçın kontrolü ve hakemin otoritesinin kabulü açısından çok doğru bir hamle oldu.
Bu pozisyonda belki bazı kişiler kırmızı kart bekliyor olabilir ama hareket sarı kartlık bir hareketti, ki hakem de doğru bir karar verdi.
39. dakikada F.Bahçe ceza alanında İsla ile Hernani mücadelesinde Zenit penaltı bekledi ama pozisyonun penaltı ile uzaktanyakından alakası yoktu.
Hakemin devam kararı doğruydu.
Maçın en önemli dakikalarından biri olan 43'te Zenit lehine verilen penaltıydı.. , ceza sahası içerisinde top için mücadele esnasında Driussi'nin ayak bileğine arkadan dikkatsiz bir hamle yapıyor. Dolayısı ile verilen penaltı net doğru bir karar. Karta gerek yok, penaltı çalmak yeterli bu pozisyonda. Kaleci Harun'un penaltıyı kurtarması da F.Bahçe takımı için büyük moral oldu.
Hakemin maç boyunca göstermiş olduğu tüm sarı kartlar yerinde ve doğruydu. Başarılı bir müsabaka yönetti.
Bu 1-0'lık galibiyet, zor günler geçiren F.Bahçe açısından çok önemli moralmotivasyon artırıcı bir başarı oldu. Oynanan oyuna baktığımız zaman Zenit, savunma futbola oynuyor, hücuma kontrataklarla çıkıyor, zaman zaman tehlikeli pozisyonlar yakaladıklarını da gördük. Bu nedenle F.Bahçe'nin deplasmandaki rövanş maçında çok daha temkinli, sakin ve akıllı bir oynayarak turu geçeceğine inanıyoruz. Türk futbolu açısından beklentimiz de bu!

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