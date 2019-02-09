Ulusoy futbolu bilmiyor – Mustafa Çulcu – Fotomaç
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Ulusoy futbolu bilmiyor

Müsabaka başlar başlamaz, mücadele gücü yüksek, sert bir oyun olacağı, yapılan faullerle hemen kendini belli etti. Hakem Alper Ulusoy'un, dün akşam verdiği ve vermediği faullere baktığımızda, oyununu bilmediği çok belli oldu.
İlk yarıda çalınan 21 faulün en az 8-10 tanesi faul değildi. 45+2'de 'nun, Kucher'e yaptığı hareket net sarı karttı, ki hakem de sarıyı çıkartmıştı. Bu duruma tepki gösteren Soldado, bu tepkisinde sözlü olarak muhtemelen küfür ettiği için kırmızı kartla oyundan ihraç oldu.
59'da Varela'nın toptan önce Moses'e yaptığı omuz darbesi, minimim olmalıydı. Çünkü hakem, 76'da Frey'in daha hafif hareketine sarı kart göstererek çifte standart yaptı. Yine 51'de Kucher'e çıkan sarı kart ile 42'de Mehmet Ekici-Şamil pozisyonunda Şamil'in hareketine çıkmayan sarı kart arasında hiçbir fark yoktu.
51'de Moses'e hakemin işaretinden önce topla oynadığı için çıkan sarı kartı, hakemin bir kez daha izlemesini tavsiye ediyorum.
Bu pozisyonda rakip baraj kurmuyor, oyunu geciktiren rakip oyuncu yok, bir an önce oyuna başlamak isteyen F.Bahçeli oyuncular var, burada oyunu geciktiren hakem oldu!
Oysa hakemler, kurallara aykırı olmamak kaydıyla çabuk oynamak istenen oyuna destek vermeliler.
62'de 'un VAR'dan iptal edilen golü öncesinde , Kravets mücadelesine eğer faul veriyorsak, biz Avrupa ve dünya futboluna nasıl ayak uyduracağız.
Bundan sonraki müsabakalarda oyuncular arasına voleybolda olduğu gibi ağ mı çekmeliyiz, temas olmasın diye.
85'te Mensah-Dirar pozisyonunda, Dirar'a mutlaka sarı çıkmalıydı ama hakem vermedi. 86'da Kayseri golü öncesi yine Serdar Aziz-Kravets mücadelesinde Kravets kafaya Serdar Aziz'in omzuna basarak çıkıyor. Kayseri'nin attığı bu gol, iptal edilen gole oranla daha fazla fauldü.
Bu golü niye incelemiyorsunuz?
VAR niye devreye girmiyor? Hani sizin standartınız? VAR sisteminin de suyunu çıkardık, rezil ettik!
Hakemin Soldado kırmızısından sonra etki altında kalıp Kayseri'nin Umut'la bulduğu golü iptal ettiğini düşünüyorum.
Kötü bir hakem seyrettik...

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