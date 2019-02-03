Oyunun hakkı bu

Galatasaray maçının hakemi Alper Ulusoy, dün akşamki karşılaşmada futbol oyununu bildiği kadarıyla faulleri çaldı, kartları gösterdi. Verdiği ve vermediği fauller konusunda tartışılacak çok pozisyon var. Kart standartı yoktu. Bu nedenledir ki oyunun sonunda kendisine sözel tepkiler çok fazlaydı. Çünkü yapmış olduğu yönetim, pozitif ve çağdaş futbola destek veren bir yönetim değildi. Kabul görmedi.

Maçın en kritik pozisyonlarından bir tanesi 45+2'de Djalma'ya giren Fernando'nun hareketiydi. Sarı kart yeterli ancak sınırlarını zorlayan bir sarı karttı.

Djalma'nın hareketli oluşu, Fernando'yu kırmızıdan kurtardı.

85. dakikada Baiano ile kaleci Haydar çarpışıyor.

Pozisyonun içinde bulunan Onyekuru, rakip oyuncuların hiçbirisine herhangi bir teması, faulü gerektirecek bir eylemi olmamasına rağmen hakem Ulusoy; Alanya lehine şaka gibi bir faul uyduruyor. Oysaki aynı takımın iki oyuncusu birbirlerine çarparak yere düşmüşlerdi.

G.Saray'ın yeni transferleri henüz takıma adapte olamamış. G.Saray bu nedenle arzu ettiği futbolu sahaya yansıtamadı. Bir uyum süreci yaşadıkları ortada.

Zaman içerisinde arzu edilen seviyede, beklenen futbolu oynayacaklarını umuyorum.

Dün akşamki mücadele ortada geçti. G.Saray üç puanı hak edecek üst düzey futbol oynamadı. Bence iki puan kaybetmedi, bu futbolla bu deplasmandan 1 puan almak bile G.Saray için kazançtır.

Alanyaspor ise çok dirençli futbol oynadı. Bu oyunun hakkı beraberlikti, öyle de oldu.



ALKIŞLAR TRABZON'A

Trabzonspor'un başlattığı ve tüm Türkiye'ye örnek olduğu İstiklal Marşı okunurken yerlisi ve yabancısıyla tüm oyuncuların bayrağımıza dönmeleri alkışı hak ediyor.

12'nci dakikada A.Gücü İlhan ile Trabzonsporlu Kamil Ahmet Çörekçi mücadelesinde penaltı yok, devam kararı doğru. Maçın en önemli pozisyonu 52'de A.Gücü'nün attığı gol.

Başkent ekibinin Orgill'le kazandığı ve hakemin 'elle oynama var' diyerek iptal ettiği gol, ülke hakemlerimize anlatılan 'elle oynama' kriterlerine göre doğru bir iptal kararı.

Ancak 2018 UEFA elle oynama kriter yorumlarındaki değişikliğe, göre bu golün geçerli sayılması gerekiyor. Lakin ülke hakemliğimize bu değişim anlatılmadığı için, biz de eski yoruma göre gol iptalini 'doğru' kabul etmek zorundayız.

69'da penaltı beklentisindeki Ekbuan'a aldatmadan çıkan sarı kart doğru. 87'de benzer aldatmayı yapan Aydın Karabulut'a da aynı kartın çıkmaması yanlış.

88'de hakemler Sedat Ağçay'ın penaltı beklediği pozisyon öncesinde Sedat net ofsayt. Ama VAR'ın inceleme tavsiye etmesi ve hakemin VAR'a gitmesi, protokole göre yanlış bir uygulama. Hakemler niçin böyle bir uygulama yaptı, çözemedik.

Maçta çıkan tüm sarı kartlar doğruydu. Son haftaların formda ismi Mustafa Öğretmenoğlu'nun en büyük artısı sakinliğiydi. Vermiş olduğu bazı faul kararları, kabul görmedi. Çünkü futbolda her temas faul değildir, hakemlerin biraz daha topu oynatma adına bu tür temaslara izin vermesi gerekir.

Oyunun son çeyreğine kadar Trabzonspor sahada çok etkiliydi, çok pozisyon buldu. Ama son çeyrekte A.Gücü, Trabzonspor'u kendi sahasına hapsetti, beraberliği çok isteyen bir futbol oynadı.

Trabzonspor için altın değerinde üç puan oldu.