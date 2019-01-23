Bu iş artık ticari!

VAR'a geçilmeden önce hazırlık dönemini kısa tuttular ve olması gereken düzeyde eğitim yapmadılar. Protokol gereği almaları gereken saat eğitimini; şişirerek 'hazırız' dediler.

Sonraki süreçte VAR uygulamaya geçildiğinde kamera sayısı Dünya Kupası'ndaki gibi değildi.

Bu pozisyon tespitlerinde sıkıntı yaşanmasına sebep oldu.

Protokoldeki ilke ve prensipler dışarıdan gelen tepkiler sonrasında yumuşatıldı, günü ve anı kurtarmak adına uyarlama çabalarına girildi.

Bu da kaliteyi düşürdü.

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Hakemler, protokolün ilke ve prensiplerinde kalmayıp, her fırsatta VAR desteği aldı. Sahadaki kabiliyetlerini sunmak yerine dışarıdan destek alma çabası onların güvenini bitirdi. Biz VAR'ı IFAB'ın yayınladığı esaslara göre uygulamak zorundayız ama kendimize göre uyarlama eğilimi futbolun doğal yapısını bozuyor.VAR kullanan İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde orta hakemler ile VAR hakemleri de birlikte açıklanıyor.Bizde orta hakemler açıklanıyor.VAR hakemleri ise maç günü belirleniyor. Diğer ülkelerde hakemler çok zorunlu kalmadıkça her hafta bir görev alıyor.Ancak bizde cuma VAR'a oturan, pazartesi maç yönetiyor. Ya da tam tersi oluyor.Hakemler de artık işin kalitesinden öte ticari düşünmeye başlıyor.