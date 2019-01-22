Maçı katletti – Mustafa Çulcu – Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
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Maçı katletti

Bir proje hakemi Ancak Trabzon-Başakşehir maçında yaptığı hatalar asla kabul edilemez. Sahadaki performansı, kararları ve karar verirken ki kriterleri ne 'nın de çağdaş hakemliğin gereğiydi.

Yapamadı, beceremedi. Maçı yönetmedi 'idare' etti. VAR'ın olduğu bir ülke futbolunda bu kadar hata olmaz. Kartlar konusunda da ciddi sıkıntılar var. Kafasına göre kart gösterdi. Biz adalet dağıtacak, adil olacaksak UEFA kriterlerinden hiçbir zaman ayrılmamalıyız.

13. haftadaki Trabzon-Fener, 16. haftada Beşiktaş-Trabzon şimdi de Trabzon-Başakşehir maçı. Bir hakeme bu şekilde atanması yönetim hatası. Meler maçı katletti. Ekuban'a yapılan net penaltı. Kornerde Rodeallega'ya yapılan da penaltı.

Ekuban'ın sarı kart gördüğü pozisyonda faul bile yok. Pereira'nın burnunu kanatan Clichy sarı görmeliydi. Başakşehir'in ikinci golünden önce Abdülkadir'in ayağına basıldı, faul es geçildi.

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