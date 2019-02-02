Alkışlar Suat'a

Fenerbahçe-Göztepe maçının hakemi Suat Arslanboğa, başarılı performansıyla MHK’nin 12 kişilik daimi kadrosuna nazire yaparcasına “ben de varım” dedi.

Maçın 7. dakikasında Fenerbahçe'nin ilk golünde Mehmet Topal'ın Isla'ya araya attığı topta Chagas ofsaytı bozuyor. Devamında Soldado'nun gol vuruşunda Lumor ofsaytı bozuyor. Her iki pozisyonda da ofsayt yok, gol temiz. 12. dakikada Fenerbahçe'nin Soldado ile attığı ve iptal edilen gol ofsayt, kararı kesinlikle doğru. 50. dakikada Sadık'ın ayağına acımasızca basan Jerome'ye çıkan direkt kırmızı kart net doğru. Bu maçın 4. hakemi Volkan Bayarslan'ın geçen haftaki Konya-Antalya maçında Skubic'e giren Hakan Özmert'e, (VAR'dan incelemesine rağmen) çıkaramadığı kırmızı karta nazire yaparcasına VAR'a bile gitmeye gerek kalmaksızın verdiği ihraç kararı kesinlikle doğruydu. 67. dakikada da Fenerbahçe'nin Soldado ile penaltı beklediği pozisyonda Soldoda-Reis mücadelesinde penaltıyı gerektirecek bir müdahale yoktu. 90+1'de Göztepe'nin Yasin ile penaltı beklediği pozisyonda hakem VAR ile irtibata geçti. Teması yeterli görmedi ama penaltıyı verse kabul görürdü. 90+3'te yandan gelen ortada Göztepe kalecisinin yumrukladığı top takım arkadaşı Reis'in eline geliyor. Kısa mesafeden penaltı olmaz, devam kararı doğru. Hakemin Castro'ya ve Roman Neustadter'e benzer pozisyonlada çıkardığı sarı kart yeterliydi, kırmızı olmaz. Hakemin müsabakada gösterdiği sarı kartlarda yorumları doğruydu. Ancak Mehmet Topal'a gösterdiği sarı karta katılmıyorum. Maçın devamı esnasında birkaç faul kararı kabul görmedi. Bunun dışındaki faul kararlarındaki doğruluk yüzdesi oldukça yüksekti. Yardımcıları ile birlikte çok başarılı bir müsabaka yönetti. Suat Arslanboğa; MHK'nin hatalarına rağmen maç vermekten vazgeçemediği 12 kişilk hakem kadrosuna nazire yaparcasına başarılı performansı ile "ben de varım" dedi.