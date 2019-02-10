Kırmızıyı hak etti! – Mustafa Çulcu – Fotomaç
10 Şubat 2019, Pazar
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Kırmızıyı hak etti!

Maçın başlamasıyla , önde basınca sahasından çıkamadı. Bu ilk çeyrekte topla oynama oranlarına baktığımızda Beşiktaş'ın yüzde 67 gibi bir üstünlüğü vardı. Lakin pozisyonu yoktu.
Beşiktaş'ın ilk tehlikeli, gol arayan pozisyonu 25. dakikada ile geldi. Bu dakikadan sonra sahada üstün olan, gol arayan, hücum organizasyonları geliştiren taraf Beşiktaş, savunma anlayışı ile geride bekleyen Bursaspor oldu.
Bursaspor arada sonuçsuz kalan kontratak çıkışları yaptı.
Maçın son 10 dakikasında etkili oldular. Bu dakikalarda Caner'i oyuna alan , skoru tutmaya çalıştı ve başarılı oldu.
Burak Yılmaz ilk golünde tüm Bursaspor defansını uyuttu. Arkada saklandı. Lens'in adrese teslim ortasını iyi bir vuruşla gole çevirdi.
Ljajic, Güven ve önde Burak Yılmaz dün gecenin yıldızlarıydı.
Çok başarılı oyun sergilediler.
Burak Yılmaz ikinci golünde istediği ortamı buldu, aldı götürdü ve golü attı.
Hakem ; zaman zaman oyun içinde kaldı, pozisyonlarda yer almada sıkıntılar yaşadı.
Dün gece oyunu salması, pozitif futbolu destek vermesi, futbolun doğasında olan temaslara izin verip oynatması artılarıydı.

TARTIŞMALI POZİSYONLAR
32.dakikada Bursaspor'un ceza alanına girişte Burak-Latovlevici mücadelesine devam kararı doğruydu.

51.dakikada Badji'nin Güven'e yaptığı harekete verdiği faul doğru; eksik kaldı.

54.dakikada Aytaç'ın yine Güven'e hareketi net sarıydı. Hakem sarı kartını gösterdi. Ancak sarı karttan sonra Aytaç'ın tepkisi tolerans sınırlarını çok zorladı. Hakemin hoş görüsüyle kırmızıdan kurtuldu.

62.dakikada Burak Yılmaz ile Vergini mücadelesinde devam kararı doğruydu ve ardından da Beşiktaş'ın ikinci golü geldi.

79.dakikada 'ün Yusuf'a yaptığı harekette olay ceza alanının dışındaydı.
Hakem doğru karar verdi. Ancak Gökhan'a sarıyı göstermedi hatalıydı.

86.dakikada Caner'e çıkan sarı kart doğru. Burada hakem önce avantajı düşünüp sonra dönüşte Caner'e kart gösterseydi daha doğru olurdu.

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