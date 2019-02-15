Hakem ataması tartışılır

UEFA’nın, Portekizli Benfica’ya komşusu İspanya’dan hakem ataması tartışılır. 26’da verilen penaltı yanlıştı. O mesafeden eline bile çarpsa penaltı verilmezdi.

Hakem Gil Manzano İspanyollar'ın gelecek için büyük umut bağladığı üçüncü sıra hakemi.

2012'den bu yana La Liga'da görev yapıyor. 35 yaşındaki çok koşan -ki dün akşam da çok koştu- UEFA'nın Elit Kategori hakemi.

Daha önce izlediğim müsabakalarında edindiğim izlenim şu ki; maçın içinde zaman zaman anlamsız ve tuhaf fauller çalıyor.

Dün de böyle tuhaf fauller çaldı.

Maçın en önemli pozisyonu 26. dakikada Benfica lehine vermiş olduğu yanlış penaltıydı.

Riberio'nun ortasında Galatasaray ceza alanı içerisinde kaptan Salvio'nun kafasından seken top, hemen arkasında topa hamle yapan Marcao'nun sol göğüsünden sekiyor.

Marcao'nun kolu açık ama top kola gelmiyor, üstelik çok kısa mesafeden göğsüne çarpıyor.

Koluna çarpsa bile elle oynama diyemeyeceğimiz bir pozisyonda göğüsten seken topa Manzano son derece yanlış bir penaltı kararı verdi.

Oyunun kırılma noktası oldu. Belki de turun kaderini etkiledi.

38. dakikada Seferovic, havadan gelen topa müdahale etmek isterken Marcao'nun ayağına bilerek basıyor. Yardımcının gözünün önündeydi kart çıkmadı.

60'ta Riberio ile Linnes'in top kapma mücadelesinde Linnes'in ayağı dikkatsizce rakibe geliyor.

Bu pozisyonda karta gerek yoktu.

64'teki 2. golde Seferovic ve Marcao mücadelesinde faul yok, devam kararı doğruydu.

Felix, 3 kez oyunu bozan, hakemi aldatan davranışlar yaptı. Hakemi kandıran fauller aldı.

Hakem bu oyuncuyu bir türlü disipline edemedi.

UEFA'nın, Portekiz ekibi Benfica'ya komşusu İspanya'dan hakem ataması kafaları karıştırdı.

UEFA'nın böylesine kritik müsabakalarda yaptığı atamalarda daha dikkatli olması, hassasiyet göstermesi gerekirdi.

Hakemin 26'da verdiği hatalı penaltı sonrası Galatasaraylılar'ın hakeme olan güveni bitti. Hakemin daha başarılı olması gerekiyordu, bekleneni veremedi.