Yazık oluyor!

Birçok maçta sürpriz sonuçlara tanık oldum.

Son dakikada yenilen ya da atılan golleri gördüm. Ama hayatımda maçın büyük bölümünü çok iyi oynayan ve mükemmel mücadele eden, ciddi pozisyonlar bulan Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı kaybediş şekline rastlamadım.

Oysa Galatasaraylı oyuncular Avrupa Ligi'ndeki namağlup oyunu Trabzonspor'a karşı sergilediler.

Topun arkasına geçip hızlı hücumlarla rakip kaleye indiler.

Özellikle ilk 45'te Trabzon'a alan bırakmayan, şut izni vermeyen ve top rakipteyken çabuk basan, ikili mücadeleleri kazanan agresif, istekli, panik yapmayan, coşkulu, dikkatli ve yardımlaşmayı üst düzeye taşıyan bir Galatasaray izledik. Kerem'e ceza alanında yapılan faul sonrası haklı olarak verilen penaltıyı Cicaldau soğukkanlı bir vuruşla gol yaptı.

Eğer Kerem, Halil, Emre Kılınç final paslarında dikkatsizlik etmese farkı büyütecek pozisyonlar kaçmazdı.

H H H

İkinci yarı Trabzonspor önde baskı yapınca Galatasaray ayağa pas yapıp topla çıkmayı bırakıp gol yememek için anlamsızca geriye yaslandı. Galatasaray baskı yiyor ama pozisyon vermiyordu.

Orta alanda Berkan çok top kaybı yapıyor ve rakiple girdiği ikili mücadeleleri kazanamıyordu.

Domenec'in aslında Cicaldau'nun yerine Berkan'ı oyundan alması gerekirdi. Cicaldau çok koşuyor, iyi top kullanıyordu.

O Berkan, Bakasetas'ın attığı golde yine pozisyona hamle yapmakta geç kaldı. Taylan-Berkan ikilisi Galatasaray tarihinin orta alandaki en verimsiz ve en kötü futbolcuları. Bu ikilinin kalitesi yok, oyun aklı hiç yok. Sadece Türk oyuncu oynatma kuralından dolayı forma buluyorlar ve Galatasaray'a yazık oluyor.

Galatasaray haketmediği bir yenilgi yaşadı. Trabzon'a 3 puanı ise kalesinde yaptığı kurtarışlarla devleşen Uğurcan kazandırdı.