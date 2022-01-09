Hangi gelecek?

Galatasaray'da yetişmiş, büyük paraya Atletico Madrid'e gitmiş, Messi, İniesta, Neymar gibi ünlü oyuncularla Barcelona'da oynamış Arda Turan maç öncesi yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları kurtarma yazılısı türünde bir açıklama yapıyor: "Bu seneyi sabır ve gelişim senesi olarak görüyoruz.

Galatasaray'ın geleceği emin ellerde. Birlik olalım, düşmeyelim.

Bu süreç biraz sancılı olacaktır.

Futbolda değişim kolay değildir." Hangi gelişim? Hangi değişim?

Hangi gelecek? Genç kadronun kalitesi yok. Oyuncu yeteneği kısıtlı. Oyuna akıl koyacak, kriz çözecek lider yok. Sadece koşarak takım olunmaz. Avrupa'da oyun anlayışıyla önemli başarı kazanan Galatasaray'ın şaşırtıcı biçimde Süper Lig'de bir oyun planı yok. Bu plansızlık yüzünden oynayan ya da sonradan oyuna giren oyuncular saha içinde birbirleriyle uyum kuramıyor. Galatasaray güçlü bir omurgaya sahip olamamanın sıkıntısını yaşıyor. Kulübe sürekli oyuncu değiştirerek çözüm arıyor ama kadroda sık yaşanan değişiklik becerileri kısıtlı oyuncuların güvensizlik yaşamasına neden oluyor.

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Giresun karşısında baskılı oynadığını zanneden ama yine bal yapmayan bir Galatasaray izledik.Giresun, Avrupa'daki Galatasaray gibi topu rakibe verip önce kalesini korudu sonra kontratakla golü buldu. Maç eksiği olan Sacha Boey etkisizdi. Ömer Bayram gücü yettiğince oynadı. Morutan, Berkan ve Cicaldau hiç katkı vermedi.Halil Dervişoğlu fizik olarak çok güçsüzdü ve ikili mücadeleleri kazanamadı. Babel hala her topu sağa çekip vurmaya çalışıyor...Galatasaray'ın şuursuzca denediği ataklarda kenar ortaları isabetli olmadı. "Kaybedenler Kulübü"nde liderliğini koruyan Galatasaray'ın kaderine bak. Kiralık gidenlerden Yunus iki gol attı, kaleci Okan Kocuk inanılmaz kurtarışlar yaptı.Şapkaların öne koyma zamanı geldi.