Operasyon

TFF, Galatasaray Yönetimi'ne boyun eğdirmek için MHK üzerinden operasyon yapmaya devam ediyor.

Başkan Burak Elmas'ın söylemleri sonrası, TFF içindeki güçler Galatasaray'a karşı şer cephesini büyütüyor. Fatih Terim, Lazio maçı öncesi yaptığı yorumda şöyle demişti; "Bahattin Şimşek, Yaşar Kemal Uğurlu ve Ümit Öztürk'ün VAR'da olmaları bir tesadüf mü?

Bu üç hakem Galatasaray lehine verilmesi gereken pozisyonlara ve penaltılara sessiz kalırken, aleyhine cesurca hareket ettiler." H H H

MHK, TFF'nin maşası olarak Sivasspor maçına Ümit Öztürk'ü atadı. O Öztürk, Fatih Terim ile fotoğraf çektirdiği için dışlanmış ve uzun süre maç alamamıştı.

Rüzgarı terse çeviren hakem Ümit Öztürk, Sivas'ta G.Saray aleyhine çalıştı, VAR'da görev yaptığında da yine Galatasaray lehine oluşan pozisyonlarda hakemi uyarmadı.

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Diagne'ye yapılan hareket penaltıydı. Pozisyonu Ümit Öztürk net gördü, çalmadı, VAR'daki Arda Kardeşler ile deneyimli Bahattin Duran monitör daveti bile yapmadı.

Maça gelince... Oynamak isteyen Galatasaray, oynatmayan ise Sivas'tı.

Galatasaray'da Lazio maçının yorgunluğu vardı. Özellikle Fatih Terim'in Marcao'nun yokluğunda Luyindama'yı tercih etmesi yine bomba etkisi yaptı.

O Luyindama maç boyu oyun kuramadı, bir kez bile olsun isabetli pas veremedi, sonunda da kaleci Muslera'yı sakatlayıp yenilen gole resmen imza attı Beşiktaş kalecisi Mert Günok sakatlanıp düştüğünde Giresunspor'un attığı gol, gündemi meşgul etmiş doğru şekilde eleştirilmişti.

Muslera'nın sakatlığı sırasında Sivas'ın fair play'dan uzak davranışı ve gol sonrası hiçbir şey yokmuş gibi sevinmesi yakışık almadı.