Keşke demiştir

Mustafa Cengiz Galatasaray'a önemli hizmetler yaptı. UEFA ile yaşanan krizleri çözdü ve Galatasaray'ın Avrupa'dan ceza almasını önledi. İki şampiyonluk yaşayarak tarihe geçti. Başkanlığı döneminde Galatasaray'ın menfaatlerini hep korudu. Hastalığı boyunca da asla Galatasaray'ı ihmal etmedi. Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Ailesine de sabırlar versin.. Galatasaray'da hiçbir oyuncu "Fatih Terim bana şans vermiyor" diyemez. Malatya maçında Terim, Emre Kılınç ile Barış'a formayı verdi. Bu iki oyuncu o kadar katkısız oynadı ki Galatasaray hücumda bile görünmedi. Babel de yetersiz kaldı. Diagne pas bile alamadı. Hatta; Berkan-Taylan ikilisi geriye yana oynamak zorunda kaldı.



Berkan-Taylan-Emre-Alper birlikte oynayınca orta alanda bal yapmayan arı grubu oluştu. Malatya'dan Münir, Yedlin'i sürekli geçti. Muslera, ilk yarıda iki önemli kurtarış yaparak en iyisi oldu. Maçı locadan izleyen Terim, bence Emre ile Barış'ın kötü oynadıklarını gördü ama oyuncuları kaybetmemek için erken değişikliğe gitmedi. Cicaldau ile Kerem'in oyuna girmesi takımı kendine getirdi. Kerem'in dikine yaptığı ataklar hücuma etkinlik kazandırdı. Malatya'nın çizgi halinde çok adamla yaptığı savunmasını Galatasaray forvetleri aşmakta zorlandı. Final paslarında ve son vuruşlarda Cicaldau, Kerem, Halil, Feghouli topun şiddetini ayarlamayınca gol üretemedi. Terim ikinci yarı yaptığı değişikliklerin etkisini görünce "Keşke Kerem, Cicaldau ve Feghouli üçlüsüyle oyuna başlasaydım" demiştir.